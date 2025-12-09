Gujarat

राजकोट में केजरीवाल का दावा : गुजरात में बदलाव तय, अगला मेयर ‘आप’ का होगा

Ajay Yadav9 December 2025 - 8:02 AM
4 minutes read
Rajkot Interaction :
राजकोट में केजरीवाल का दावा : गुजरात में बदलाव तय, अगला मेयर 'आप' का होगा

फटाफट पढ़ें:

  • राजकोट का अगला मेयर ‘आप’ का होगा
  • किसानों पर लाठीचार्ज और फर्जी केस
  • 42 किसान बाहर, बाकी 46 जल्द छुटेंगे
  • गुजरात की टूटी सड़कों और डंडाराज
  • केजरीवाल बोले—अब जनता की सरकार

Rajkot Interaction : गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राजकोट में नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राजकोट का अगला मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा. पिछले चुनाव में राजकोट के लोग “आप” पर भरोसा कर 18 फीसद वोट दिया था. अब जनता का यह भरोसा और बढ़ गया है. 30 साल से सत्ता में बैठी भाजपा के जाने का समय आ गया है. 30 साल में सिंगापुर विकसित देश बन गया और भाजपा ने 30 साल में गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया. गुजरात में समय का चक्र घूम गया है. अब गुजरात में जनता की सरकार बनेगी. लोग जो कहेंगे, वही काम होगा, उन्होंने “आप” कार्यकर्ताओं से एक-एक घर जाकर लोगों के मन में बैठे भाजपा के डर को बाहर निकालने की अपील की.

करदा प्रथा विरोध पर लाठीचार्ज

राजकोट में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हड़दड़ में किसानों के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया था. सुबह मैं उन किसानों और उनके परिवारों से मिला. वहां 88 किसानों के बच्चों को गिरफ्तार किया गया और उन पर बेहद कड़ी धाराएं और झूठे आरोप लगाए गए. हड़दड़ में किसान करदा प्रथा के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर अपना हक मांगने के लिए इकट्ठा हुए थे. हमारा संविधान भी देश के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार देता है. किसान भी शांतिपूर्वक अपनी मांग कर रहे थे, फिर भी उन पर लाठीचार्ज किया गया और फर्जी केस दर्ज कर जेल में डाल दिया गया.

24 घंटे पानी-भोजन तक नहीं मिला

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 88 लोगों में से 42 को जमानत मिल गई है, जबकि 46 अभी भी जेल में हैं. जेल से बाहर आए किसानों ने बताया कि पहले 24 घंट तक उन्हें पीने का पानी तक नहीं दिया गया और ना ही भोजन दिया गया. उनको बहुत पीटा गया. ऐसे तो हमारे साथ अंग्रेज किया करते थे, उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से खदेड़ा था. अंग्रेजों को भी लगता था कि भारत से उन्हें कोई नहीं भगा सकता. वे यहां स्थायी रूप से राज करेंगे, लेकिन गांधी जी और सरकार पटेल ने उन्हें भगा दिया. आज भाजपा को भी लगता है कि 30 साल से उनका राज है, उन्हें कोई नहीं भगा सकता. दो साल और बचे हैं. दो साल बाद गुजरात के लोग भाजपा को खदेड़ कर भगाएंगे.

गुजरात में डंडाराज अब नहीं चलेगा

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में इस तरह का डंडाराज और अत्याचार अब नहीं चलेगा. पीड़ित किसान परिवारों की कहानियां सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. भाजपा ने सोचा था कि इस दमन के जरिए किसानों की हिम्मत तोड़ देंगे. भाजपा ने किसानों की हिम्मत तोड़ने के बजाय पूरे गुजरात के किसानों को एकजुट कर दिया. मुझे बताया गया कि जिन गांवों से किसानों को गिरफ्तार किया गया, वहां के पूरे गांव ने मिलकर उनके खेतों में काम किया और एक परिवार की तरह एकजुटता दिखाई. गिरफ्तार होने वाले लोगों ने पूरे गुजरात के लोगों को हिम्मत दी है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा.

गुजरात की सड़कों की हालत बदतर

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की सारी सड़कें टूटी हुई हैं. 30 साल में सिंगापुर दुनिया का विकसित देश बन गया था. गुजरात में भाजपा की सरकार को 30 साल हो गए. इन 30 सालों में भाजपा ने गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया. इनसे सड़कें नहीं बनती, स्कूल-अस्पताल नहीं चलते. पूरे गुजरात में नशा बिक रहा है. जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते हैं. इन्होंने मुझे भी झूठे केस में जेल भेजा. ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है. अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है. ये लोग मुझे सौ बार जेल में डाल दें, लेकिन मैं अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हूं.

बाकी 46 भी जल्द बाहर आएंगे

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब ये लोग “आप” कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर करेंगे. इसके लिए हमें तैयार रहना है. मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़ा हूं. ये लोग जेल भेजेंगे तो मैं छुड़ा कर लाउंगा. इन्होंने 88 किसानों को जेल में डाला. इनमें से 42 किसानों को छुड़ा लिया है, अगले कुछ दिनों में बचे 46 किसान भी बाहर आ जाएंगे. देश के लिए महीना-दो महीना जेल में रह सकते हैं. सरदार पटेल और महात्मा गांधी भी जेल गए थे. दो साल बाद जैसे ही गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सारी दर्ज एफआईआर वापस ले ली जाएगी. भाजपा के मंत्रियों को गीता पढ़नी चाहिए. भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है, समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े-बड़ों की कुर्सी हिला देता है. जब भाजपा की सत्ता जाएगी, आज जो लोग जेल भेज रहे हैं, वो जेल में चक्की पीस रहे होंगे.

गुजरात से भाजपा जाने वाली है

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब समय का चक्र घूम गया है. गुजरात से भाजपा के जाने का समय आ गया है. किसी को डरने की जरूरत नहीं है. गुजरात के अंदर अब जनता की चलेगी, भाजपा के लोगों की नहीं चलेगी. जनता की सरकार बनेगी, जनता जो कहेगी, वही काम होगा. पिछली बार चुनाव में राजकोट में 18 फीसद वोट लेकर आए थे. यह 18 फीसद वोट जनता का आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास है. राजकोट के 18 फीसद लोगों ने “आप” पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि आम आदमी पार्टी नई और छोटी सी पार्टी है. अभी 10-12 साल पहले 2012 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ. आज हमने भारतीय राजनीति के अंदर पहली बार हर पार्टी को स्कूल-अस्पताल, बिजली, पानी पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया. इससे पहले कोई भी पार्टी चुनाव में स्कूल-अस्पताल, बिजली-पानी की बात नहीं करती थी.

राजकोट में आप पर भरोसा और बढ़ा

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजकोट के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके 18 फीसद वोट किया था. अब जनता का आम आदमी पार्टी पर भरोसा और बढ़ गया है. हमें घर-घर जाकर लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा. सबको जोड़ना पड़ेगा. लोग डरे हुए हैं, उनके मन से डर निकालना होगा. हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारा साथ देंगे. हमें पूरी उम्मीद है कि राजकोट का अगला मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 December 2025 - 8:02 AM
4 minutes read

Related Articles

Photo of भाजपा सरकार के दमन से त्रस्त पूरा गुजरात कह रहा, ‘भाजपा गुजरात छोड़ो’- केजरीवाल

भाजपा सरकार के दमन से त्रस्त पूरा गुजरात कह रहा, ‘भाजपा गुजरात छोड़ो’- केजरीवाल

8 December 2025 - 6:16 PM
Photo of गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, राजकोट में पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात

गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, राजकोट में पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात

7 December 2025 - 5:23 PM
Photo of गुजरात में AAP की बढ़ती ताकत से घबराए बीजेपी-कांग्रेस, BJP की नाकामियों पर सवाल पूछने पर इटालिया पर कांग्रेसी ने फेंका जूता

गुजरात में AAP की बढ़ती ताकत से घबराए बीजेपी-कांग्रेस, BJP की नाकामियों पर सवाल पूछने पर इटालिया पर कांग्रेसी ने फेंका जूता

6 December 2025 - 9:10 AM
Photo of लाजपोर जेल में नारायण साईं की कोठरी से मोबाइल और सिम बरामद, जेल सुरक्षा पर उठे सवाल

लाजपोर जेल में नारायण साईं की कोठरी से मोबाइल और सिम बरामद, जेल सुरक्षा पर उठे सवाल

29 November 2025 - 12:13 PM
Photo of किसानों पर अत्याचार भाजपा के ताबूत में आख़िरी कील साबित होंगे: गुजरात में गरजे पंजाब सीएम मान

किसानों पर अत्याचार भाजपा के ताबूत में आख़िरी कील साबित होंगे: गुजरात में गरजे पंजाब सीएम मान

1 November 2025 - 2:43 PM
Photo of गुजरात में किसान दमन के खिलाफ महापंचायत में बोले केजरीवाल- भाजपा अत्याचारी सरकार, इस बार इसे जाना होगा

गुजरात में किसान दमन के खिलाफ महापंचायत में बोले केजरीवाल- भाजपा अत्याचारी सरकार, इस बार इसे जाना होगा

1 November 2025 - 8:57 AM
Photo of देशभर में मनाई जा रही सरदार पटेल की 150वीं जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

देशभर में मनाई जा रही सरदार पटेल की 150वीं जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

31 October 2025 - 9:57 AM
Photo of गुजरात के राजनैतिक धरातल पर बड़ा बदलाव, हजारों बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल

गुजरात के राजनैतिक धरातल पर बड़ा बदलाव, हजारों बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल

29 October 2025 - 11:19 AM
Photo of गुजरात में किसानों पर लाठीचार्ज…केजरीवाल का सीधा हमला – ‘अहंकार में डूबी भाजपा सरकार अब गिरने वाली है’

गुजरात में किसानों पर लाठीचार्ज…केजरीवाल का सीधा हमला – ‘अहंकार में डूबी भाजपा सरकार अब गिरने वाली है’

16 October 2025 - 6:06 PM
Photo of गुजरात के गांधीनगर में गरबा कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, सोशल मीडिया पोस्ट बना विवाद की वजह

गुजरात के गांधीनगर में गरबा कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, सोशल मीडिया पोस्ट बना विवाद की वजह

25 September 2025 - 12:37 PM
Back to top button