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गुजरात स्थानीय चुनाव: AAP की सीटों में 10 गुना बढ़ोतरी, नर्मदा में बड़ी जीत

Ajay Yadav29 April 2026 - 10:38 AM
2 minutes read
Gujarat Local Elections :
गुजरात स्थानीय चुनाव: AAP की सीटों में 10 गुना बढ़ोतरी, नर्मदा में बड़ी जीत

Gujarat Local Elections : गुजरात की राजनीति में एक नया अध्याय खुल रहा है, और इस बार कहानी “आम आदमी” लिख रहा है. हालिया स्थानीय निकाय चुनावों ने साफ कर दिया है कि राज्य में बदलाव की लहर अब सतह पर आ चुकी है. वर्षों से जमी हुई राजनीतिक संरचना में दरारें दिखने लगी हैं, और इस दरार से उभरती ताकत है आम आदमी पार्टी.

सबसे बड़ा संकेत आंकड़ों से मिलता है. पिछली बार जहां पार्टी महज 69 सीटों तक सीमित थी, वहीं इस बार यह संख्या बढ़कर 650 से अधिक पहुंच गई है, लगभग 10 गुना वृद्धि. यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि जनविश्वास का विस्तार है. नर्मदा जिला पंचायत पर बहुमत हासिल करना और 12 से अधिक तालुका पंचायतों में जीत दर्ज करना इस बात का संकेत है कि AAP अब केवल शहरी प्रयोग नहीं, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी गुजरात की भी आवाज बन रही है.

जनता ने चुना नया विकल्प

देदियापाड़ा जैसे आदिवासी क्षेत्र में सभी 11 जिला पंचायत सीटों पर जीत और बीजेपी का शून्य पर सिमटना एक बड़ा राजनीतिक संदेश है. यह परिणाम बताता है कि जिन इलाकों को दशकों तक नजरअंदाज किया गया, वहां अब लोग विकल्प चुन रहे हैं और वह विकल्प है ईमानदार राजनीति और बुनियादी मुद्दों पर काम करने का दावा.

अमरेली जिले के बगसरा तालुका पंचायत में 16 में से 10 सीटों पर जीत भी इस बदलाव की दिशा को मजबूत करती है. यह सिर्फ एक स्थानीय जीत नहीं, बल्कि उन गढ़ों में सेंध है जिन्हें अजेय माना जाता था.

संगठनात्मक पतन और नेतृत्वहीनता उजागर

इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस लगभग अप्रासंगिक नजर आई. एक भी जिला पंचायत पर कब्जा न कर पाना उसके संगठनात्मक पतन और नेतृत्वहीनता को उजागर करता है. वहीं बीजेपी अपनी पारंपरिक शैली में जीत का शोर जरूर मचा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि पहली बार उसे सीधी चुनौती मिल रही है और यह चुनौती अब स्थायी होती जा रही है.

महिलाएं और छोटे किसान AAP के साथ

AAP की सबसे बड़ी ताकत उसका नैरेटिव है शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ती बिजली, पारदर्शिता और आम लोगों की भागीदारी. यही वजह है कि शिक्षक, युवा, महिलाएं और छोटे किसान पार्टी के साथ जुड़ते दिख रहे हैं. खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में जिस तेजी से संगठन खड़ा हुआ है, वह 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है.

एक और महत्वपूर्ण पहलू है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समर्थन. पिछले एक महीने में 170 से अधिक FIR और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों के बावजूद सीटों में भारी बढ़ोतरी यह दिखाती है कि यह समर्थन सिर्फ राजनीतिक नहीं, भावनात्मक भी है. जनता अब इसे अपनी लड़ाई मान रही है.

द्विध्रुवीय राजनीति से बाहर निकलता राज्य

गुजरात अब पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति से बाहर निकल रहा है. बीजेपी का दबदबा और कांग्रेस की निष्क्रियता के बीच एक तीसरी ताकत तेजी से जगह बना चुकी है और यह ताकत खुद को विकल्प नहीं, भविष्य के रूप में प्रस्तुत कर रही है.

2027 अभी दूर है, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं. संगठन का विस्तार, वोट शेयर में वृद्धि, नए सामाजिक समूहों में पैठ और स्थानीय स्तर पर जीत, ये सभी कारक मिलकर एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की भूमिका लिख रहे हैं. गुजरात में अब मुकाबला बदल चुका है और इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि बदलाव की भी है.

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Ajay Yadav29 April 2026 - 10:38 AM
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