BSP Kanshiram Rally : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर कल राजधानी लखनऊ में एक भव्य रैली आयोजित की जा रही है. यह कार्यक्रम पुरानी जेल रोड स्थित मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर होगा. पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस मौके पर करीब 5 लाख लोग जुटने की उम्मीद है.

रैली की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं

कार्यक्रम स्थल पर मंच सज चुका है और कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं. जिलावार और विधानसभा वार कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दे दी गई हैं. स्मारक स्थल पर दो प्रतिमाएं हैं. एक कांशीराम की और दूसरी मायावती की.

बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह लगभग 9 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी. सबसे पहले वे कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करेंगी. इसके बाद मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी. इस पूरे परिसर को नीले झंडों से विशेष रूप से सजाया जा रहा है.

रैली में मायावती का नया अंदाज

बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि 2021 के बाद यह मायावती का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा. उन्होंने बताया कि जनता 2007 से 2012 के बसपा शासन को याद कर रही है और मौजूदा सरकार से असंतुष्ट है. लोग चाहते हैं कि मायावती 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनें.

सूत्रों के माने तो इस रैली में मायावती करीब तीन घंटे तक मंच पर रहेंगी. उनके साथ मंच पर भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र सहित सात प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे. रैली के बाद मायावती चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लेंगी और संगठन को और मजबूत बनाएंगी.

जनता का उत्साह

कार्यक्रम स्थल के बाहर “I Love❤ BSP” के पोस्टर लगे हुए हैं. अलग-अलग जिलों से लोग रैली में शामिल होने पहुंच रहे हैं. सोनभद्र से आए कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि “हम कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती को सुनने आए हैं. दिल में बस मायावती हैं, 2027 में वे हमारी मुख्यमंत्री होंगी” बसपा को उम्मीद है कि यह रैली आने वाले चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डालेगी. मायावती के नए अंदाज और संगठनात्मक रणनीति से पार्टी को जनता में मजबूत पकड़ बनाने का अवसर मिलेगा.

