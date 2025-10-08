Uttar Pradeshराज्य

कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की भव्य रैली, जुटेंगे 5 लाख कार्यकर्ता – 2027 के चुनाव का ऐलान?

Amzad Khan8 October 2025 - 7:58 PM
2 minutes read
BSP Kanshiram Rally
लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा की भव्य रैली में मायावती कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हुईं.

BSP Kanshiram Rally : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर कल राजधानी लखनऊ में एक भव्य रैली आयोजित की जा रही है. यह कार्यक्रम पुरानी जेल रोड स्थित मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर होगा. पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस मौके पर करीब 5 लाख लोग जुटने की उम्मीद है.

रैली की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं

कार्यक्रम स्थल पर मंच सज चुका है और कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं. जिलावार और विधानसभा वार कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दे दी गई हैं. स्मारक स्थल पर दो प्रतिमाएं हैं. एक कांशीराम की और दूसरी मायावती की.

बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह लगभग 9 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी. सबसे पहले वे कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करेंगी. इसके बाद मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी. इस पूरे परिसर को नीले झंडों से विशेष रूप से सजाया जा रहा है.

रैली में मायावती का नया अंदाज

बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि 2021 के बाद यह मायावती का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा. उन्होंने बताया कि जनता 2007 से 2012 के बसपा शासन को याद कर रही है और मौजूदा सरकार से असंतुष्ट है. लोग चाहते हैं कि मायावती 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनें.

सूत्रों के माने तो इस रैली में मायावती करीब तीन घंटे तक मंच पर रहेंगी. उनके साथ मंच पर भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र सहित सात प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे. रैली के बाद मायावती चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लेंगी और संगठन को और मजबूत बनाएंगी.

जनता का उत्साह

कार्यक्रम स्थल के बाहर “I Love❤ BSP” के पोस्टर लगे हुए हैं. अलग-अलग जिलों से लोग रैली में शामिल होने पहुंच रहे हैं. सोनभद्र से आए कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती को सुनने आए हैं. दिल में बस मायावती हैं, 2027 में वे हमारी मुख्यमंत्री होंगी” बसपा को उम्मीद है कि यह रैली आने वाले चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डालेगी. मायावती के नए अंदाज और संगठनात्मक रणनीति से पार्टी को जनता में मजबूत पकड़ बनाने का अवसर मिलेगा.

यह भी पढ़ें : CM हेमन्त सोरेन का बड़ा ऐलान: शहीद जवानों के परिजनों को 1.10 करोड़ की सम्मान राशि, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और रांची में बनेगा स्कूल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan8 October 2025 - 7:58 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of CM हेमन्त सोरेन का बड़ा ऐलान: शहीद जवानों के परिजनों को 1.10 करोड़ की सम्मान राशि, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और रांची में बनेगा स्कूल

CM हेमन्त सोरेन का बड़ा ऐलान: शहीद जवानों के परिजनों को 1.10 करोड़ की सम्मान राशि, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और रांची में बनेगा स्कूल

8 October 2025 - 6:57 PM
Photo of पंजाबी संगीत का सितारा राजवीर जवंदा का निधन: सौंद ने व्यक्त किया गहरा शोक, पूरी दुनिया में फैला दुःख

पंजाबी संगीत का सितारा राजवीर जवंदा का निधन: सौंद ने व्यक्त किया गहरा शोक, पूरी दुनिया में फैला दुःख

8 October 2025 - 6:29 PM
Photo of रामपुर में अखिलेश-आज़म की ‘खामोश मुलाकात’, 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश

रामपुर में अखिलेश-आज़म की ‘खामोश मुलाकात’, 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश

8 October 2025 - 5:01 PM
Photo of पंजाब की जातियों की ओबीसी सूची में शामिल होने की मांग: एन.सी.बी.सी. की जनसुनवाई अब 14 अक्टूबर

पंजाब की जातियों की ओबीसी सूची में शामिल होने की मांग: एन.सी.बी.सी. की जनसुनवाई अब 14 अक्टूबर

8 October 2025 - 4:32 PM
Photo of धूरी को नए रूप में संवारने का सपना: CM भगवंत सिंह मान की योजना से शुरू हुआ विकास का पहला चरण

धूरी को नए रूप में संवारने का सपना: CM भगवंत सिंह मान की योजना से शुरू हुआ विकास का पहला चरण

8 October 2025 - 3:39 PM
Photo of “युद्ध नशों विरुद्ध” में पंजाब पुलिस का बड़ा धमाका, 343 जगह छापेमारी, 80 तस्कर गिरफ्तार – भगवंत मान सरकार का एक्शन देख उड़ गए होश

“युद्ध नशों विरुद्ध” में पंजाब पुलिस का बड़ा धमाका, 343 जगह छापेमारी, 80 तस्कर गिरफ्तार – भगवंत मान सरकार का एक्शन देख उड़ गए होश

8 October 2025 - 2:13 PM
Photo of धान खरीद में अब किसानों की कोई परेशानी नहीं, पंजाब मंडियों में लॉन्च हुआ सुपर कंट्रोल रूम

धान खरीद में अब किसानों की कोई परेशानी नहीं, पंजाब मंडियों में लॉन्च हुआ सुपर कंट्रोल रूम

7 October 2025 - 9:30 PM
Photo of घर-घर स्वदेशी का संकल्प: रूड़की में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने जगाई नई उम्मीदें, दीप्ति रावत भारद्वाज का प्रेरक संदेश

घर-घर स्वदेशी का संकल्प: रूड़की में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने जगाई नई उम्मीदें, दीप्ति रावत भारद्वाज का प्रेरक संदेश

7 October 2025 - 7:48 PM
Photo of पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

7 October 2025 - 7:09 PM
Photo of रोशन पंजाब: पंजाब में बिजली कटौती का अंत, हर घर और खेत होगा जगमग

रोशन पंजाब: पंजाब में बिजली कटौती का अंत, हर घर और खेत होगा जगमग

7 October 2025 - 6:29 PM
Back to top button