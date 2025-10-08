Jharkhandराज्य

CM हेमन्त सोरेन का बड़ा ऐलान: शहीद जवानों के परिजनों को 1.10 करोड़ की सम्मान राशि, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और रांची में बनेगा स्कूल

Hemant Soren Tribute
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन शहीद आरक्षियों के परिजनों को सम्मान राशि का चेक सौंपते हुए.

Hemant Soren Tribute : झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज एक भावनात्मक मुलाकात में शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम और शहीद आरक्षी संतन कुमार मेहता के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ 10 लाख – 1 करोड़ 10 लाख रुपये के चेक सौंपे. यह वित्तीय सहायता स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत प्रदान की गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपने शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा. उनके बलिदान ने झारखंड को गर्व से भर दिया है.”

शहीदों के परिवार से आत्मीय भेंट

कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने शहीदों के माता-पिता, पत्नी, बच्चों और परिजनों से आत्मीय बातचीत की. उन्होंने परिवारों का दर्द साझा करते हुए कहा,

“हमारी सरकार आपके साथ है. आपके साहस और त्याग को सलाम. राज्य सरकार आपके हर सुख-दुख में साथ खड़ी है.”

मुख्यमंत्री ने परिजनों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी और शहीदों के परिवार को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी.

इस मौके पर वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर, डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता, पलामू एसपी श्रीमती रिष्मा रमेशन, और एसबीआई रांची अंचल के उप महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.

शहीदों के बच्चों को मिलेगा मुफ्त क्वालिटी एजुकेशन

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी.
इसके लिए रांची में एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा, जहां शिक्षा का स्तर निजी स्कूलों जैसा होगा. उन्होंने बताया कि इस स्कूल के निर्माण के लिए झारखंड जगुआर परिसर में 4 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है, और इसे पुलिस विभाग के अधीन संचालित किया जाएगा.

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस परिवारों के लिए एक विशेष अस्पताल बनाने की योजना पर भी काम कर रही है, ताकि जवानों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

मजबूती और हिम्मत से परिवार को आगे बढ़ाएं

मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों से कहा,

“आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हिम्मत न हारें. सरकार हर कदम पर आपके साथ है. किसी भी समस्या में पुलिस विभाग से सीधे संपर्क करें”

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहीद परिवारों को मिलने वाले सभी लाभ – पेंशन, नौकरी और सेवांत सुविधाएं शीघ्र प्रदान की जाएं. अधिकारियों ने जानकारी दी कि दोनों शहीदों की पत्नी स्नातक हैं, जिन्हें पुलिस विभाग में क्लर्क की नौकरी दी जाएगी.

साथ ही बताया गया कि पुलिस विभाग की नीतियों के अनुसार, उग्रवादी कांड में शहीद हुए जवानों के परिवारों को लगभग 2 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

शहीदों के प्रति झारखंड का सम्मान

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा,

“शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता ने राज्यवासियों की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है. उनकी शहादत झारखंड की मिट्टी में हमेशा जिंदा रहेगी. उनकी यादें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगी.” उन्होंने आगे कहा कि यह सम्मान राशि केवल सहायता नहीं, बल्कि राज्य की कृतज्ञता का प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने परिजनों को विश्वास दिलाया कि झारखंड सरकार उनके हर सुख-दुख में साथ रहेगी.

