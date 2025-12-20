Jharkhand

झारखंड में रेल पुलिस को बड़ी सफलता : फरक्का एक्सप्रेस से 662 कछुए बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

Ajay Yadav20 December 2025 - 12:35 PM
1 minute read
Wildlife Crime :
झारखंड में रेल पुलिस की बड़ी सफलता : फरक्का एक्सप्रेस से 662 कछुए बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

Wildlife Crime : झारखंड के साहिबगंज जिले में रेल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बरहरवा आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए फरक्का एक्सप्रेस से प्रतिबंधित कछुओं की बड़ी खेप बरामद की. इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 अंतरराज्यीय कछुआ तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जो कछुओं को उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल ले जाने की योजना बना रहे थे.

आरपीएफ जवानों ने 15734 डाउन फरक्का एक्सप्रेस में गहन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान 22 संदिग्ध बैग बरामद किए गए. जिन्हें खोलने पर अधिकारी हैरान रह गए. इन बैगों मे छोटे-बड़े कुल 662 से अधिक प्रतिबंधित कछुए भरे हुए थे. कछुओं की हालत देखकर साफ था कि तस्करी बेहद अमानवीय तरीके से की जा रही थी.

साहिबगंज में कछुआ तस्कर गिरफ्तार

वहीं, आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार को इस रूट से तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के बाद टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया. साहिबगंज से ट्रेन खुलते ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई और तालझारी पहुंचते-पहुंचते तीनों तस्करों को धर दबोचा गया. मौके पर ही बैगों की जांच कर कछुओं की खेप को बरामद कर ली गई.

बनारस से कछुए ले जाने का मामला

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी करण पत्रकट, कुसमा पत्रकट और मंजू पत्रकट के रूप में हुई है. पूछताछ में पता चला कि कछुए बनारस से खरीदे गए थे और उन्हें पश्चिम बंगाल के फरक्का ले जाया जा रहा था. शुरूवाती जांच में अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क के संकेत भी मिले हैं.

कछुओं की सुरक्षा के लिए वन विभाग से संपर्क

आरपीएफ ने बरामद कछुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग से संपर्क किया है, ताकि उन्हें नियमों के अनुसार सुपुर्द किया जा सके. वहीं, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि वन्यजीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे नेटवर्क को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें- School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 December 2025 - 12:35 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

13 December 2025 - 11:42 AM
Photo of झारखंड विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ, CM हेमन्त सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार समारोह में हुए शामिल

झारखंड विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ, CM हेमन्त सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार समारोह में हुए शामिल

22 November 2025 - 4:44 PM
Photo of रांची में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच के बीच बढ़ी हलचल

रांची में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच के बीच बढ़ी हलचल

20 November 2025 - 12:49 PM
Photo of धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर रजत पर्व समारोह आयोजित

धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर रजत पर्व समारोह आयोजित

16 November 2025 - 11:42 AM
Photo of झारखंड स्थापना दिवस: 25वीं वर्षगाठ को यादगार बनाने का निर्णय, आयोजित किए जाएंगे दो दिवसीय विशेष महोत्सव

झारखंड स्थापना दिवस: 25वीं वर्षगाठ को यादगार बनाने का निर्णय, आयोजित किए जाएंगे दो दिवसीय विशेष महोत्सव

13 November 2025 - 6:48 PM
Photo of झारखंड में दीपावली और त्योहारों पर पटाखों के लिए नई गाइडलाइन, समय और क्लस्टर में बिक्री अनिवार्य

झारखंड में दीपावली और त्योहारों पर पटाखों के लिए नई गाइडलाइन, समय और क्लस्टर में बिक्री अनिवार्य

17 October 2025 - 11:18 AM
Photo of CM हेमन्त सोरेन का बड़ा ऐलान: शहीद जवानों के परिजनों को 1.10 करोड़ की सम्मान राशि, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और रांची में बनेगा स्कूल

CM हेमन्त सोरेन का बड़ा ऐलान: शहीद जवानों के परिजनों को 1.10 करोड़ की सम्मान राशि, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और रांची में बनेगा स्कूल

8 October 2025 - 6:57 PM
Photo of सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान, CM हेमंत सोरेन बोले- उम्मीद की किरण को सलाखों के पीछे डालने की साजिश

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान, CM हेमंत सोरेन बोले- उम्मीद की किरण को सलाखों के पीछे डालने की साजिश

27 September 2025 - 8:51 AM
Photo of गुमला में बड़ी कामयाबी : मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

गुमला में बड़ी कामयाबी : मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

24 September 2025 - 12:50 PM
Photo of झारखंड के तीन शहरों में मेट्रो की उम्मीदें फिर जगीं, केंद्र ने मोबिलिटी प्लान जल्द पूरा करने को कहा

झारखंड के तीन शहरों में मेट्रो की उम्मीदें फिर जगीं, केंद्र ने मोबिलिटी प्लान जल्द पूरा करने को कहा

23 September 2025 - 6:21 PM
Back to top button