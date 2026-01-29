मनोरंजन

सिनेमा प्रेमियों के लिए धमाका साबित होगा जनवरी का आखिरी हफ्ता, धमाल मचाने आ रही हैं ये फिल्में

Shanti Kumari29 January 2026 - 6:18 PM
1 minute read
Bollywood News

Bollywood News : जनवरी का आखिरी हफ्ता बॉलीवुड के लिए भी उतना ही रोमांचक साबित होने जा रहा है जितना कि दर्शकों के लिए। सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ पहले ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। लेकिन अब 30 जनवरी को दो और बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, ‘मर्दानी 3’ और ‘अस्सी’, जो दर्शकों को नए अंदाज में मनोरंजन देने की पूरी तैयारी में हैं।

बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ का कब्जा

‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की स्टार कास्ट ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म रिलीज के पहले हफ्ते में ही कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। छठे दिन तक फिल्म की कमाई 213 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी, और इसने पिछले साल की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया।

‘मर्दानी 3’ : रानी मुखर्जी का जबरदस्त कमबैक

रानी मुखर्जी इस बार शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में स्क्रीन पर लौट रही हैं। अभिराज मीनावाला के निर्देशन में बनी इस फिल्म में थ्रिल और एक्शन का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। एडवांस बुकिंग पहले ही खुल चुकी है और ट्रेलर से साफ है कि रानी का तेज और दमदार अंदाज दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा।

‘अस्सी’ : तापसी पन्नू की स्पाई थ्रिल

तापसी पन्नू की फिल्म ‘अस्सी’ इस हफ्ते सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है जिसमें तापसी वकील की भूमिका में दिखाई देंगी। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, जीशान अय्यूब, मनोज पाहवा जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोशन पोस्टर दर्शकों को रोमांच के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा है।

तीन अलग-अलग स्वाद, एक ही हफ्ता

इस हफ्ते दर्शकों को तीन अलग-अलग शैली की फिल्मों का आनंद मिलेगा। ‘बॉर्डर 2’ में एक्शन और स्टारडम, ‘मर्दानी 3’ में महिला पुलिस ऑफिसर की सशक्त कहानी और ‘अस्सी’ में गहरी थ्रिलर कहानी – यह हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर सबके लिए रोमांचक साबित होने वाला है।

1 minute read

