Iran Military News : इजरायली हवाई हमलों में ईरान को गंभीर नुकसान हुआ है. ईरानी मीडिया के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के वरिष्ठ अधिकारी अली मोहम्मद नैनी इस हमले में मारे गए हैं.

ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी IRGC के प्रवक्ता और जनसंपर्क विभाग के उप प्रमुख थे. जुलाई 2024 में उन्हें इस संगठन में प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था. 1957 में जन्मे नैनी ईरान-इराक युद्ध के अनुभवी सैनिक थे और युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल भी हुए थे.

नैनी अक्सर IRGC की ओर से बयान जारी करते थे, जिनमें ईरान की सैन्य ताकत, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं का हवाला देते हुए चेतावनी दी जाती थी. मार्च 2026 में बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने दावा किया था कि ईरान कम से कम छह महीने तक चलने वाले बड़े पैमाने के युद्ध के लिए तैयार है और कई नई तकनीकें अभी प्रयोग के लिए तैयार हैं.

आठ साल तक विभिन्न भूमिकाओं में सेवा की

ईरानी अधिकारियों के अनुसार, नैनी ने ईरान-इराक युद्ध के दौरान लगभग आठ साल तक अलग-अलग भूमिकाओं में सेवा की, उन्होंने फ्रंटलाइन प्रचार और ऑपरेशंस दोनों में अनुभव हासिल किया और नजफ मुख्यालय में डिप्टी के रूप में काम किया.

सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया

इजरायल ने अपने हमलों में ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल साइटें, UAV बेस और डिफेंस सिस्टम शामिल थे. वहीं, इजरायली वायु सेना का दावा है कि पश्चिमी और मध्य ईरान में उनकी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि वहां से संभावित खतरे को न्यूनतम किया जा सके.

इससे पहले, 17 मार्च 2026 को हुए इजरायली हमले में ईरान के डी-फैक्टो नेता अली लारिजानी और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे. इस घटना ने ईरानी नेतृत्व में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

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