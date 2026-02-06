विदेश

Islamabad Blast : इस्लामाबाद बम धमाके में 69 लोगों की मौत, 169 घायल, इमरजेंसी घोषित

Karan Panchal6 February 2026 - 6:31 PM
Islamabad Blast
Islamabad Blast : इस्लामाबाद बम धमाके में 69 लोगों की मौत, 169 घायल, इमरजेंसी घोषित

Islamabad Blast : पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में आत्मधाती हमला हुआ है। इस सुसाइड अटैक में 69 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 169 लोग गंभीर रुप से घायल हैं। इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। आशंका है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है।

धमाके के बाद शिया मस्जिद के अंदर का दृश्य डराने वाला है। लोग घायल और खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े हुए नजर आए। बड़ी संख्या में लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। अफरातफरी का माहौल है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

बड़ी संख्या को किया टारगेट, खिड़कियां चकनाचूर

धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, फोरेंसिक जांच के बाद ही असल स्थिति साफ हो सकेगी। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हमलावर को एंट्री गेट पर पहले से अलर्ट सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया था, जिसकी कारण वह मस्जिद के मुख्य हॉल में एंट्री नहीं कर सका, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गेट को भारी नुकसान पहुंचा है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, और मलबा सड़क पर बिखर गया।

शिया समुदाय को बनाया गया निशाना

बता दें कि इस्लामाबाद के शहजाद टाउन इलाके में स्थित टेरलाई इमाम बारगाह में जुमे की नमाज के दौरान यह बम धमाका हुआ। पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर मौजूद है। घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाव कार्य जारी है। इस हमले के जरिए शिया समुदाय को निशाना बनाया गया है। इमाम बारगाह के आसपास के इलाके को घेर लिया गया है। हर जगह पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारियों ने पूरे शहर में आपातकाल लागू कर दिया है।

मस्जिद में फिदायीन हमला

एक शख्स ने मस्जिद के गेट पर खुद को बम से उड़ा लिया। अस्पताल में भी इमरजेंसी लागू कर दी गई है। शुरुआती जांच में यह फिदायीन हमला बताया जा रहा है। धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पुलिस, रेस्क्यू और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और आगामी जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विस्फोट पूरी तरह आत्मघाती था या किसी अन्य तरीके से अंजाम दिया गया। फोरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

राष्ट्रपति बोले इंसानियत के खिलाफ

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मारे गए लोगों के लिए शोक जताया है। कहा- बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए।

