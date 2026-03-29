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IPL 2026 : ईशान किशन ने RCB के खिलाफ किया कप्तानी डेब्यू, मैच हारने के बाद किया रिएक्ट

Karan Panchal29 March 2026 - 1:00 PM
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IPL 2026
IPL 2026 : ईशान किशन ने RCB के खिलाफ किया कप्तानी डेब्यू, मैच हारने के बाद किया रिएक्ट

IPL 2026 : एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मुकाबले में SRH को RCB के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में कप्तान ईशान किशन ने बल्ले से अच्छी पारी खेली, लेकिन कप्तानी में टीम जीत नहीं ला पाई।

विकेट जल्दी गिरने से हुई मुश्किलें

मैच के बाद ईशान किशन ने कहा कि उन्होंने कप्तानी का अनुभव बहुत मज़ेदार पाया। उन्होंने बताया कि शुरुआती ओवरों में विकेट ने थोड़ा साथ दिया, लेकिन शुरुआती कुछ विकेट जल्दी गिरने से टीम को मुश्किल हुई। उन्होंने कहा कि अगली बार बल्लेबाजों को शॉट चुनने में और समझदारी दिखानी होगी।

विराट कोहली का अहम योगदान

ईशान ने यह भी कहा कि शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट के बाद टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने बल्लेबाजों की तारीफ़ की, खासकर विराट की, जिन्होंने चेज़ में अहम योगदान दिया।

पहले मैच में हुई कुछ गलतियां

उन्होंने यह भी कहा कि आईपीएल में कभी-कभी घबराहट होती है, लेकिन टीम के तौर पर वे आगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पहला मैच होने के कारण कुछ गलतियां स्वीकार्य हैं, और टीम अगले मैचों में और मजबूत होकर उतरेगी।

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Karan Panchal29 March 2026 - 1:00 PM
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