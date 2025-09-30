फटाफट पढ़ें

अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद

काबुल समेत बड़े शहर पहले प्रभावित हुए

मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट टीवी सेवा भी ठप

बिजनेस और पारिवारिक संपर्क बुरी तरह प्रभावित

कारण ‘अनैतिक गतिविधियों’ पर रोक का दावा

Afghanistan News : अफगानिस्तान में सोमवार, 29 सितंबर से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं. यह कार्रवाई तालिबान सरकार के आदेश पर की गई है. काबुल, उरुजगान, मजार-ए-शरीफ और हेरात समेत कई बड़े शहरों में फाइबर-ऑप्टिक इंटरनेट सेवा सबसे पहले बंद की गई. हालांकि कुछ समय तक मोबाइल इंटरनेट काम करता रहा, लेकिन सिग्नल टॉवरों के बंद होने के चलते वह भी पूरी तरह ठप हो गया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल के साथ-साथ सैटेलाइट टीवी भी प्रभावित हुए हैं. तालिबान सरकार ने कहा है कि अगले आदेश तक इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद रहेगा. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं. कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी किया गया है.

इससे पहले कंधार, बल्ख, उरुजगान और निमरोज जैसे इलाकों में फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क बंद किया गया था. लेकिन अब यह प्रतिबंध पूरे अफगानिस्तान में लागू कर दिया गया है. देशभर में इंटरनेट बंद होने के चलते इंटरनेशनल कॉल करना भी संभव नहीं रह गया है. मोबाइल नेटवर्क बंद होने से लोग न तो व्यवसायिक कार्यों के लिए संपर्क कर पा रहे हैं न ही पारिवारिक कारणों से एक-दूसरे से जुड़ पा रहे हैं.

आम लोगों की मुश्किलें बढ़ीं

तालिबान सरकार की ओर से इंटरनेट सेवाएं बंद करने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कदम देश में कथित ‘अनैतिक गतिविधियों’ पर रोक लगाने के मकसद से उठाया गया है. अफगानिस्तान में पहले से ही तालिबान शासन के चलते कई तरह की पाबंदियां लागू हैं, और अब इंटरनेट बंद किए जाने से आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है.

तालिबान ने लड़कियों के स्कूल और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई पर पहले से ही रोक लगा रखी है, और अब ऑनलाइन क्लास भी संभव नहीं हो सकेगी. माना जाता है कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर सबसे ज्यादा कठोर प्रतिबंध लगे हैं. वहीं इंटरनेट बंद होने की वजह से लोकल बिजनेस पर भी असर पड़ सकता है.

