विदेश

अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद, जानिए तालिबान सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया?

Ajay Yadav30 September 2025 - 10:07 AM
2 minutes read
Afghanistan News :
फगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद, जानिए तालिबान सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया

फटाफट पढ़ें

  • अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद
  • काबुल समेत बड़े शहर पहले प्रभावित हुए
  • मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट टीवी सेवा भी ठप
  • बिजनेस और पारिवारिक संपर्क बुरी तरह प्रभावित
  • कारण ‘अनैतिक गतिविधियों’ पर रोक का दावा

Afghanistan News : अफगानिस्तान में सोमवार, 29 सितंबर से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं. यह कार्रवाई तालिबान सरकार के आदेश पर की गई है. काबुल, उरुजगान, मजार-ए-शरीफ और हेरात समेत कई बड़े शहरों में फाइबर-ऑप्टिक इंटरनेट सेवा सबसे पहले बंद की गई. हालांकि कुछ समय तक मोबाइल इंटरनेट काम करता रहा, लेकिन सिग्नल टॉवरों के बंद होने के चलते वह भी पूरी तरह ठप हो गया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल के साथ-साथ सैटेलाइट टीवी भी प्रभावित हुए हैं. तालिबान सरकार ने कहा है कि अगले आदेश तक इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद रहेगा. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं. कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी किया गया है.

अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद

इससे पहले कंधार, बल्ख, उरुजगान और निमरोज जैसे इलाकों में फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क बंद किया गया था. लेकिन अब यह प्रतिबंध पूरे अफगानिस्तान में लागू कर दिया गया है. देशभर में इंटरनेट बंद होने के चलते इंटरनेशनल कॉल करना भी संभव नहीं रह गया है. मोबाइल नेटवर्क बंद होने से लोग न तो व्यवसायिक कार्यों के लिए संपर्क कर पा रहे हैं न ही पारिवारिक कारणों से एक-दूसरे से जुड़ पा रहे हैं.

आम लोगों की मुश्किलें बढ़ीं

तालिबान सरकार की ओर से इंटरनेट सेवाएं बंद करने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कदम देश में कथित ‘अनैतिक गतिविधियों’ पर रोक लगाने के मकसद से उठाया गया है. अफगानिस्तान में पहले से ही तालिबान शासन के चलते कई तरह की पाबंदियां लागू हैं, और अब इंटरनेट बंद किए जाने से आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है.

तालिबान ने लड़कियों के स्कूल और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई पर पहले से ही रोक लगा रखी है, और अब ऑनलाइन क्लास भी संभव नहीं हो सकेगी. माना जाता है कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर सबसे ज्यादा कठोर प्रतिबंध लगे हैं. वहीं इंटरनेट बंद होने की वजह से लोकल बिजनेस पर भी असर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 September 2025 - 10:07 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सुधरते भारत- कनाडा संबंधों के बीच कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को घोषित किया आतंकवादी संगठन

सुधरते भारत- कनाडा संबंधों के बीच कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को घोषित किया आतंकवादी संगठन

29 September 2025 - 7:33 PM
Photo of गाजा संकट पर यूएई का बदला रुख, नेतन्याहू से मुलाकात कर अरब जगत को चौंकाया

गाजा संकट पर यूएई का बदला रुख, नेतन्याहू से मुलाकात कर अरब जगत को चौंकाया

27 September 2025 - 8:04 PM
Photo of वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में दहशत, कोलंबिया तक महसूस हुए झटके

25 September 2025 - 8:31 AM
Photo of तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

तेज तूफान ने इस देश में मचा दी तबाही, अब तक 14 लोगों की मौत, 124 लोग लापता

24 September 2025 - 9:13 AM
Photo of व्हील वेल में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा अफगानी किशोर, एयरपोर्ट सुरक्षा पर उठे सवाल

व्हील वेल में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा अफगानी किशोर, एयरपोर्ट सुरक्षा पर उठे सवाल

23 September 2025 - 1:25 PM
Photo of रूस का भारत को बड़ा तोहफा: Su-57 और S-400 की नई डील और स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव

रूस का भारत को बड़ा तोहफा: Su-57 और S-400 की नई डील और स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव

22 September 2025 - 8:46 PM
Photo of पाकिस्तानी फौज का अपने ही देश में क्रूर एयरस्ट्राइक, बच्चों और महिलाओं समेत 30 नागरिकों की मौत

पाकिस्तानी फौज का अपने ही देश में क्रूर एयरस्ट्राइक, बच्चों और महिलाओं समेत 30 नागरिकों की मौत

22 September 2025 - 3:37 PM
Photo of पाक-सऊदी डिफेंस डील में क्या सऊदी को मिलेंगे पाकिस्तान के परमाणु हथियार? ख्वाजा आसिफ का बड़ा खुलासा

पाक-सऊदी डिफेंस डील में क्या सऊदी को मिलेंगे पाकिस्तान के परमाणु हथियार? ख्वाजा आसिफ का बड़ा खुलासा

20 September 2025 - 6:44 PM
Photo of ‘जापद 2025’ में भारत की एंट्री, रूस के साथ बढ़ती सैन्य साझेदारी पर दुनिया की नजर

‘जापद 2025’ में भारत की एंट्री, रूस के साथ बढ़ती सैन्य साझेदारी पर दुनिया की नजर

18 September 2025 - 7:10 PM
Photo of न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ ट्रंप का कानूनी एक्शन, संस्था और पत्रकारों पर लगाया मानहानि का केस

न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ ट्रंप का कानूनी एक्शन, संस्था और पत्रकारों पर लगाया मानहानि का केस

16 September 2025 - 8:06 PM
Back to top button