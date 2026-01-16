Cyber Fraud Network Busted : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो टेलीग्राम के माध्यम से चीनी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे थे. आरोपियों के पास से लाखों रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, विदेशी सिम कार्ड और एक लग्जरी कार बरामद की है.

आजमगढ़ साइबर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र में की, जहां से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया है कि आरोपी टेलीग्राम के जरिए चीनी साइबर अपराधियों के संपर्क में रहकर ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलते थे और फिर उसे विदेश भेज दिया करते थे.

लग्जरी गाड़ी समेत कई सामान बरामद

बता दें कि पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 6 लाख 32 हजार रुपये नकद, 11 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, चेकबुक, विदेशी सिम कार्ड, कैश काउंटिंग मशीन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया है. फिलहाल पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है. साथ ही उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है.

साइबर थाना पुलिस पहले ही इसी गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है. यह मामला तब सामने आया जब रौनापार थाना क्षेत्र के एक युवक को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर ‘प्रोडक्ट बूस्टिंग’ के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की गई.

रकम क्रिप्टो में बदलकर विदेश भेजी गई

शुरूआती जांच में यह खुलासा हुआ कि ठगी की रकम पहले भारतीय बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी, फिर एटीएम के जरिए निकालकर उसे USDT क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर चीनी हैंडलर्स को भेज दिया जाता था. वही, मुख्य अभियुक्त द्वारा अब तक दस से 15 करोड़ रुपये तक की रकम विदेश भेजे जाने की जानकारी सामने आई.

आम लोगों से सतर्क रहने की अपील

इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि यह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह है, उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी तरह के लालच भरे ऑफर, अनजान लिंक या टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहें. साथ ही साइबर ठगी या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें.

