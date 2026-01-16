Uttar Pradeshराज्य

आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

Ajay Yadav16 January 2026 - 8:16 AM
2 minutes read
Cyber Fraud Network Busted :
आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

Cyber Fraud Network Busted : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो टेलीग्राम के माध्यम से चीनी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे थे. आरोपियों के पास से लाखों रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, विदेशी सिम कार्ड और एक लग्जरी कार बरामद की है.

आजमगढ़ साइबर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र में की, जहां से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया है कि आरोपी टेलीग्राम के जरिए चीनी साइबर अपराधियों के संपर्क में रहकर ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलते थे और फिर उसे विदेश भेज दिया करते थे.

लग्जरी गाड़ी समेत कई सामान बरामद

बता दें कि पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 6 लाख 32 हजार रुपये नकद, 11 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, चेकबुक, विदेशी सिम कार्ड, कैश काउंटिंग मशीन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया है. फिलहाल पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है. साथ ही उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है.

साइबर थाना पुलिस पहले ही इसी गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है. यह मामला तब सामने आया जब रौनापार थाना क्षेत्र के एक युवक को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर ‘प्रोडक्ट बूस्टिंग’ के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की गई.

रकम क्रिप्टो में बदलकर विदेश भेजी गई

शुरूआती जांच में यह खुलासा हुआ कि ठगी की रकम पहले भारतीय बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी, फिर एटीएम के जरिए निकालकर उसे USDT क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर चीनी हैंडलर्स को भेज दिया जाता था. वही, मुख्य अभियुक्त द्वारा अब तक दस से 15 करोड़ रुपये तक की रकम विदेश भेजे जाने की जानकारी सामने आई.

आम लोगों से सतर्क रहने की अपील

इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि यह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह है, उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी तरह के लालच भरे ऑफर, अनजान लिंक या टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहें. साथ ही साइबर ठगी या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें.

ये भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 January 2026 - 8:16 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

16 January 2026 - 9:14 AM
Photo of भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

15 January 2026 - 7:43 PM
Photo of धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचा ₹23,448 करोड़

धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचा ₹23,448 करोड़

15 January 2026 - 7:34 PM
Photo of अपनी बेटी के साथ 12 सालों तक रेप करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, हैवानियत सुन कांप उठेगा कलेजा

अपनी बेटी के साथ 12 सालों तक रेप करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, हैवानियत सुन कांप उठेगा कलेजा

15 January 2026 - 7:11 PM
Photo of भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

15 January 2026 - 3:42 PM
Photo of राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

15 January 2026 - 3:29 PM
Photo of BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

15 January 2026 - 2:40 PM
Photo of UP के मंत्री का विवादित बयान : सलमान नहीं, शाहरुख को बताया…, अखिलेश यादव ने किया पलटवार

UP के मंत्री का विवादित बयान : सलमान नहीं, शाहरुख को बताया…, अखिलेश यादव ने किया पलटवार

15 January 2026 - 1:35 PM
Photo of मायावती का 70वां जन्मदिन, CM योगी और अखिलेश यादव ने दी बधाई

मायावती का 70वां जन्मदिन, CM योगी और अखिलेश यादव ने दी बधाई

15 January 2026 - 12:17 PM
Photo of BMC चुनाव 2026 : मुंबई में मतदान शुरू, नेताओं और सेलिब्रिटीज ने किया वोट

BMC चुनाव 2026 : मुंबई में मतदान शुरू, नेताओं और सेलिब्रिटीज ने किया वोट

15 January 2026 - 9:51 AM
Back to top button