विदेश

इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा, बैरियर से टकराई तेज रफ्तार बस, 16 की मौत

Karan Panchal22 December 2025 - 5:11 PM
1 minute read
Indonesia Bus Accident
इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा, बैरियर से टकराई तेज रफ्तार बस, 16 की मौत

Indonesia Bus Accident : इंडोनेशिया के जावा द्वीप में दर्दनाक बस हादसा हुआ है, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस जकार्ता (Jakarta) से योगयाकर्ता (Yogyakarta) जा रही थी, और इस दौरान अचानक ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया। जिस कारण बस रोड पर बने कंक्रीट बैरियर से टकराकर पलट गई।

अभी भी 13 की हालत गंभीर

जानकारी के मुताबिक बस में 34 यात्री सवार थे। दर्दनाक हादसे में 16 की मौत हो गई और 13 की हालत गंभीर है। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगातार जख्मियों पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है।

6 की मौके पर हुई मौत

रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे अधिकारियों ने बताया कि बस में कुल 34 लोग सवार थे। टक्कर के बाद कुछ यात्री बस में फंस गए और कुछ खिड़कियों से बाहर आ गिरे। जिसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 10 ने अस्पताल ले जाते दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायलों का अस्पताल में ईलाज जारी है।

ये भी पढ़ें- दिल्ली टू पंजाब ठंड और कोहरे का कहर, UP में 2 की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 December 2025 - 5:11 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बार पर गोलीबारी : 9 की मौत, हमलावर फरार

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बार पर गोलीबारी : 9 की मौत, हमलावर फरार

21 December 2025 - 2:33 PM
Photo of पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी को सज़ा, तोशाखाना केस में इतने साल की कैद

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी को सज़ा, तोशाखाना केस में इतने साल की कैद

20 December 2025 - 4:23 PM
Photo of बांग्लादेश सरकार का बड़ा एक्शन : मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या में सात गिरफ्तार

बांग्लादेश सरकार का बड़ा एक्शन : मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या में सात गिरफ्तार

20 December 2025 - 2:48 PM
Photo of Bangladesh Violence : बांग्लादेश बना जिहादीस्तान, फिर भड़की हिंसा, हिंदू युवक को बेरहमी से जलाया

Bangladesh Violence : बांग्लादेश बना जिहादीस्तान, फिर भड़की हिंसा, हिंदू युवक को बेरहमी से जलाया

19 December 2025 - 2:07 PM
Photo of बांग्लादेशी विपक्षी नेता उस्मान हादी का निधन, मुहम्मद यूनुस ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया

बांग्लादेशी विपक्षी नेता उस्मान हादी का निधन, मुहम्मद यूनुस ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया

19 December 2025 - 10:26 AM
Photo of इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान Plane Crash, फैक्ट्री की छत से टकराया विमान, 7 की मौत

इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान Plane Crash, फैक्ट्री की छत से टकराया विमान, 7 की मौत

16 December 2025 - 5:48 PM
Photo of मेक्सिको में बड़ा विमान हादसा : आपात लैंडिंग के दौरान निजी विमान क्रैश, 7 की मौत

मेक्सिको में बड़ा विमान हादसा : आपात लैंडिंग के दौरान निजी विमान क्रैश, 7 की मौत

16 December 2025 - 8:11 AM
Photo of सिडनी बॉन्डी बीच हमले में पाकिस्तानी पिता-पुत्र पर ISIS कनेक्शन का शक, कार से बरामद आतंकी झंडा, जांच तेज

सिडनी बॉन्डी बीच हमले में पाकिस्तानी पिता-पुत्र पर ISIS कनेक्शन का शक, कार से बरामद आतंकी झंडा, जांच तेज

15 December 2025 - 3:41 PM
Photo of सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, पाकिस्तान से कनेक्शन, ताबड़तोड़ फायरिंग, 16 की मौत

सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, पाकिस्तान से कनेक्शन, ताबड़तोड़ फायरिंग, 16 की मौत

15 December 2025 - 12:02 PM
Photo of सिडनी में यहूदी आयोजन पर गोलीबारी: 16 की मौत, बाप-बेटे पर हमला करने का आरोप

सिडनी में यहूदी आयोजन पर गोलीबारी: 16 की मौत, बाप-बेटे पर हमला करने का आरोप

15 December 2025 - 10:41 AM
Back to top button