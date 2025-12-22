इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा, बैरियर से टकराई तेज रफ्तार बस, 16 की मौत

Indonesia Bus Accident : इंडोनेशिया के जावा द्वीप में दर्दनाक बस हादसा हुआ है, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस जकार्ता (Jakarta) से योगयाकर्ता (Yogyakarta) जा रही थी, और इस दौरान अचानक ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया। जिस कारण बस रोड पर बने कंक्रीट बैरियर से टकराकर पलट गई।

अभी भी 13 की हालत गंभीर

जानकारी के मुताबिक बस में 34 यात्री सवार थे। दर्दनाक हादसे में 16 की मौत हो गई और 13 की हालत गंभीर है। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगातार जख्मियों पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है।

6 की मौके पर हुई मौत

रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे अधिकारियों ने बताया कि बस में कुल 34 लोग सवार थे। टक्कर के बाद कुछ यात्री बस में फंस गए और कुछ खिड़कियों से बाहर आ गिरे। जिसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 10 ने अस्पताल ले जाते दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायलों का अस्पताल में ईलाज जारी है।

