राष्ट्रीय

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूती, जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल डील को मिली मंजूरी

Karan Panchal20 November 2025 - 6:28 PM
1 minute read
India-America Defence Deal
भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूती, जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल डील को मिली मंजूरी

India-America Defence Deal : भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने भारत को जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर आर्टिलरी की बिक्री को मंज़ूरी दे दी है। ये मिसाइलें भारत के दुश्मन का काल बनकर सामने आएंगी। अब चीन और पाकिस्तान के टैंकों की खैर नहीं है।

भारत के दुश्मनों की खैर नहीं

बता दें कि भारत अमेरिका से जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों और एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी राउंड की खरीद करेगा, इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता में इजाफा होगा। अमेरिका ने भारत को करीब 8 हजार करोड़ रुपए से अधिक के हथियारों की बिक्री को हरी झंडी दी है। इसमें जैवलिन मिसाइलें, लॉन्च यूनिट्स, सहायक उपकरण, तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता शामिल है।

जैवलिन मिसाइल की सटीक निशाना

जैवलिन सबसे भरोसेमंद फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक मिसाइल है। उच्च गतिशीलता, थर्मल गाइडेंस और पोर्टेबिलिटी इसे युद्धक्षेत्र में प्रभावी बनाती है। जवलिन सिस्टम का इंडियन आर्मी में शामिल होना इन्फैंट्री की एंटी-आर्मर क्षमता को और नई मजबूती देगा। यह बख़्तरबंद वाहनों, टैंकों और किलेबंद ठिकानों को टॉप-अटैक प्रोफाइल के साथ सटीकता से निशाना साधती है।

जैवलिन मिसाइल की खासियत

इस मिसाइल में तीन अटैक मोड हैं- डायरेक्ट अटैक, सॉफ्ट लॉन्च, और टॉप अटैक हैं। इसे खुले मैदान से लेकर बिल्डिंग जैसी बंद जगहों से भी फायर किया जा सकता है। इसकी रेंज 2.5 किमी है पर हल्के वॉरहेड के साथ 4.5 किमी है। इसका वजन 22.1 किलोग्राम, वहीं वारहेड 8.4 किलोग्राम होता है। इसकी रफ्तार 140 मीटर प्रति संकेड है। अधिकतर इसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है।

हमला करने के साथ टारगेट खोजती है मिसाइल

इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन ने विकसित किया है। यह हल्के वजन और आसान उपयोग के लिए जानी जाती है। बता दें कि इस मिसाइल ने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में अपनी योग्यता साबित की है। इसकी कमांड लांच यूनिट इसे न सिर्फ हमला करने बल्कि टारगेट को खोजने में भी सक्षम है।

ये भी पढ़ें- नेपाल में फिर Gen Z का विरोध प्रदर्शन, संवेदनशील क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal20 November 2025 - 6:28 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of उदयपुर की ग्रैंड वेडिंग में शामिल होंगे ट्रंप के बेटे, 40 देशों के खास मेहमानों का भारत में आगमन

उदयपुर की ग्रैंड वेडिंग में शामिल होंगे ट्रंप के बेटे, 40 देशों के खास मेहमानों का भारत में आगमन

20 November 2025 - 4:05 PM
Photo of India Pak War: AI से राफेल गिराने की फर्जी तस्वीरें, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत-पाक संघर्ष रहा केंद्र

India Pak War: AI से राफेल गिराने की फर्जी तस्वीरें, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत-पाक संघर्ष रहा केंद्र

19 November 2025 - 6:10 PM
Photo of PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, किसान भाई अकाउंट चेक करें

PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, किसान भाई अकाउंट चेक करें

19 November 2025 - 4:11 PM
Photo of देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके जन्म जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके जन्म जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

19 November 2025 - 4:01 PM
Photo of हमूद अहमद सिद्दीकी हैदराबाद से गिरफ्तार, जावेद सिद्दीकी को जांच के लिए समन

हमूद अहमद सिद्दीकी हैदराबाद से गिरफ्तार, जावेद सिद्दीकी को जांच के लिए समन

19 November 2025 - 3:02 PM
Photo of राहुल गांधी पर 272 वरिष्ठ नागरिकों का खुला पत्र, चुनाव आयोग पर उठाए सवालों को बताया खतरा

राहुल गांधी पर 272 वरिष्ठ नागरिकों का खुला पत्र, चुनाव आयोग पर उठाए सवालों को बताया खतरा

19 November 2025 - 2:03 PM
Photo of “डिजिटल इंडिया” मिशन की ओर एक और कदम, नया आधार कार्ड सिर्फ फोटो और QR कोड के साथ होगा जारी

“डिजिटल इंडिया” मिशन की ओर एक और कदम, नया आधार कार्ड सिर्फ फोटो और QR कोड के साथ होगा जारी

19 November 2025 - 1:40 PM
Photo of दिल्ली कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर अबू उकासा के सीधे नियंत्रण में रेडिकलाइज, जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशन तुर्की से संचालित

दिल्ली कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर अबू उकासा के सीधे नियंत्रण में रेडिकलाइज, जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशन तुर्की से संचालित

18 November 2025 - 2:46 PM
Photo of ICT के फैसले से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर, आवामी लीग ने किया बंद का ऐलान

ICT के फैसले से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर, आवामी लीग ने किया बंद का ऐलान

17 November 2025 - 9:00 AM
Photo of अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का बड़ा बयान, कहा-‘इन डॉक्टरों का विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं’

अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का बड़ा बयान, कहा-‘इन डॉक्टरों का विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं’

12 November 2025 - 3:03 PM
Back to top button