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भारत में नया रिकॉर्ड: Narendra Modi बने सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता

Shanti Kumari22 March 2026 - 2:17 PM
2 minutes read
Narendra Modi

New Delhi : भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए Narendra Modi देश के सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री Pawan Kumar Chamling का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

8931 दिनों का लंबा कार्यकाल

बता दें कि पीएम मोदी अब तक कुल 8931 दिनों तक सरकार के मुखिया (Head of Government) के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसमें उनका गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल शामिल है। इससे पहले यह रिकॉर्ड Pawan Kumar Chamling के नाम था, जिन्होंने 8930 दिनों तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी थी।

गुजरात से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर

Narendra Modi ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लगातार चुनावी सफलता हासिल की और कभी चुनाव नहीं हारे। साल 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका शुरू की।

लगातार तीन लोकसभा जीत

प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल की। यह उनके नेतृत्व में जनता के भरोसे और समर्थन को दर्शाता है। अपने पूरे राजनीतिक करियर में वे अब तक किसी बड़े चुनाव में पराजित नहीं हुए हैं, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है।

कठिन परिस्थितियों से शुरुआत

एनएआई के अनुसार, Narendra Modi ने अपने शुरुआती दौर को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने 2001 में गुजरात की सत्ता संभाली थी, तब राज्य भूकंप, सूखा, चक्रवात और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। इन परिस्थितियों ने उनके नेतृत्व को और मजबूत किया और उन्होंने राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया।

गुजरात मॉडल और विकास की दिशा

अपने कार्यकाल में उन्होंने गुजरात को कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित किया। उनके अनुसार, उनकी प्राथमिकता हमेशा गरीबों के लिए काम करना और ईमानदारी बनाए रखना रही है।

2014 के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व

2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद देश में विश्वास और विकास की नई दिशा शुरू हुई। उस समय देश आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रहा था, लेकिन जनता ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया।

ये भी पढ़ें – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित बादशाहपुर रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और संबोधन दिया

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Shanti Kumari22 March 2026 - 2:17 PM
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