खेलराष्ट्रीय

IND vs PAK : भारत से करारी हार के बाद बौखलाया पाकिस्तान, बाबर और अपने दामाद की छुट्टी की सलाह

Karan Panchal16 February 2026 - 12:08 PM
1 minute read
IND vs PAK
IND vs PAK : भारत से करारी हार के बाद बौखलाया पाकिस्तान, बाबर और अपने दामाद की छुट्टी की सलाह

IND vs PAK : भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा शिकस्त दी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को ऑल आउट कर, 61 रनों से जीत हासिल की।

वहीं मैच में हार के बाद कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने को बोला गया है। पाक टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद शाहीन अफरीदी और बाबर आजम व शादाब खान को टीम से बाहर करने की बात कही है।

शाहिद अफरीदी ने लगाई क्लास

पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी एक टीवी शो में तीन खिलाड़ियों पर इसका ठीकरा फोड़ते नजर आए। इसमें उन्होंने अपने दामाद और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के अलावा बाबर आजम और शादाब खान का नाम लिया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर मुझे फैसला करना हो तो मैं बाबर, शाहीन और शादाब तीनों को टीम से बाहर करना चाहूंगा। ये तीनों ही सीनियर खिलाड़ी लंबे समय से टीम के साथ हैं पर रिजल्ट वैसा नहीं मिल पा रहा, जैसा मिलना चाहिए।

कुछ ऐसा रहा इनका परफॉर्मेंस

भारत पाक मुकाबले में शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर्स डाले जिसमें 31 रन दिए और एक विकेट लिया। वहीं शादाब खान ने एक ओवर ही गेंदबाजी की और 17 रन दे दिए, वहीं बल्लेबाजी करते हुए महज़ 14 रन बनाए। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजी क्रम का मुख्य हिस्सा बाबर आजम जिनसे इस मैच को लेकर काफी उम्मीदें लगाई गई थी, वह सिर्फ 5 रन ही बना पाए।

ये भी पढ़ें- IND vs PAK : क्रिकेट का अजीब नजारा, पाक टीम घुटनों पर, भाग खड़े हुए मोहसिन नकवी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal16 February 2026 - 12:08 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली में AI Summit, आज ये रास्ते रहेंगे बंद, PM मोदी करेंगे AI समिट का उद्घाटन

दिल्ली में AI Summit, आज ये रास्ते रहेंगे बंद, PM मोदी करेंगे AI समिट का उद्घाटन

16 February 2026 - 11:24 AM
Photo of IND vs PAK : क्रिकेट का अजीब नजारा, पाक टीम घुटनों पर, भाग खड़े हुए मोहसिन नकवी

IND vs PAK : क्रिकेट का अजीब नजारा, पाक टीम घुटनों पर, भाग खड़े हुए मोहसिन नकवी

16 February 2026 - 10:51 AM
Photo of अभी और सस्ता हो सकता है सोना-चांदी, इस हफ्ते भी Gold-Silver की कीमतों में गिरावट जारी रहने के संकेत

अभी और सस्ता हो सकता है सोना-चांदी, इस हफ्ते भी Gold-Silver की कीमतों में गिरावट जारी रहने के संकेत

16 February 2026 - 8:35 AM
Photo of टॉस में भी नहीं बदली नो हैंडशेक नीति, सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

टॉस में भी नहीं बदली नो हैंडशेक नीति, सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

15 February 2026 - 6:46 PM
Photo of भाजपा सरकार में निकाले गए संविदा कर्मियों से “आप” का आह्वान, एक मार्च को पहुंचें जंतर मंतर

भाजपा सरकार में निकाले गए संविदा कर्मियों से “आप” का आह्वान, एक मार्च को पहुंचें जंतर मंतर

15 February 2026 - 4:41 PM
Photo of आसमान में छाए काले बादल, क्या कोलंबो में बारिश बिगाड़ेगी खेल? अगर हां तो जानें परिणाम

आसमान में छाए काले बादल, क्या कोलंबो में बारिश बिगाड़ेगी खेल? अगर हां तो जानें परिणाम

15 February 2026 - 4:23 PM
Photo of फिर शुरू होगा बारिश का दौर, दो दिन बरसेंगे बादल, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

फिर शुरू होगा बारिश का दौर, दो दिन बरसेंगे बादल, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

15 February 2026 - 11:12 AM
Photo of महाशिवरात्रि 2026 : चार प्रहर पूजा से लेकर जलाभिषेक तक के शुभ मुहूर्त, जानें सभी शुभ योग और पूजा विधि

महाशिवरात्रि 2026 : चार प्रहर पूजा से लेकर जलाभिषेक तक के शुभ मुहूर्त, जानें सभी शुभ योग और पूजा विधि

15 February 2026 - 8:38 AM
Photo of PM Modi का नया रेल नेटवर्क, 18,509 करोड़ के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, 4 राज्यों में बिछेगा पटरियों का जाल

PM Modi का नया रेल नेटवर्क, 18,509 करोड़ के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, 4 राज्यों में बिछेगा पटरियों का जाल

14 February 2026 - 6:26 PM
Photo of नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

14 February 2026 - 4:02 PM
Back to top button