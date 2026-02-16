IND vs PAK : भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा शिकस्त दी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को ऑल आउट कर, 61 रनों से जीत हासिल की।
वहीं मैच में हार के बाद कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने को बोला गया है। पाक टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद शाहीन अफरीदी और बाबर आजम व शादाब खान को टीम से बाहर करने की बात कही है।
शाहिद अफरीदी ने लगाई क्लास
पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी एक टीवी शो में तीन खिलाड़ियों पर इसका ठीकरा फोड़ते नजर आए। इसमें उन्होंने अपने दामाद और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के अलावा बाबर आजम और शादाब खान का नाम लिया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर मुझे फैसला करना हो तो मैं बाबर, शाहीन और शादाब तीनों को टीम से बाहर करना चाहूंगा। ये तीनों ही सीनियर खिलाड़ी लंबे समय से टीम के साथ हैं पर रिजल्ट वैसा नहीं मिल पा रहा, जैसा मिलना चाहिए।
कुछ ऐसा रहा इनका परफॉर्मेंस
भारत पाक मुकाबले में शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर्स डाले जिसमें 31 रन दिए और एक विकेट लिया। वहीं शादाब खान ने एक ओवर ही गेंदबाजी की और 17 रन दे दिए, वहीं बल्लेबाजी करते हुए महज़ 14 रन बनाए। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजी क्रम का मुख्य हिस्सा बाबर आजम जिनसे इस मैच को लेकर काफी उम्मीदें लगाई गई थी, वह सिर्फ 5 रन ही बना पाए।
