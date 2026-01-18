खेल

IND vs NZ : भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीन मैचों की सीरीज में 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दोनों ही टीमों ने 1-1 से मैच जीतकर बराबरी की है। वहीं आज तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम रहने वाला है।

हर्षित राणा ने दिखाया बाहर का रास्ता

आज वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच है। भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 15 ओवर में तीन विकेट पर 71 रन बना लिए हैं। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर हैं। विल यंग को हर्षित राणा ने 13वें ओवर की पहली बॉल आउट किया। विल रवींद्र जडेजा के हाथों कैच आउट हुए।

5 रन पर ओपनर पवेलियन लौटे

बता दें कि राणा को यह दूसरा विकेट मिला है। उन्होंने डेवोन कॉन्वे को कैच आउट कराया। 5 रन पर टीम के ओपनर्स पवेलियन लौट गए। अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर की चौथी बॉल पर हेनरी निकोल्स को बोल्ड कर दिया।

भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह।

न्यूजीलैंड- माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), जैक फॉल्क्स, काइल जैमिसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैडन लेनोक्स।

