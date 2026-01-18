राजनीतिराष्ट्रीय

Asaduddin Owaisi : असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद ने फिर स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी (BJP) या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं होगा। ओवैसी ने कहा कि AIMIM अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं से कोई समझौता नहीं करेगी और गठबंधन के फैसले केवल पार्टी नेतृत्व के स्तर पर लिए जाएंगे।

पार्टी की नीति का नहीं करते प्रतिनिधित्व

यह बयान महाराष्ट्र के अकोट नगर परिषद में AIMIM के कुछ पार्षदों द्वारा BJP समर्थित उम्मीदवार को को-ऑप्शन पद के लिए समर्थन देने के बाद आया है। ओवैसी ने इसे गंभीर चूक मानते हुए इन पार्षदों को तुरंत उस समर्थन से पीछे हटने का निर्देश दिया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। ओवैसी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऐसे फैसले पार्टी की नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करते और केवल पार्टी नेतृत्व ही गठबंधन के बारे में फैसला कर सकता है।

महाराष्ट्र का साफ था जनादेश

इसके अलावा, ओवैसी ने ठाकरे भाइयों से जुड़े महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का जनादेश साफ था, जहां उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, जो मतदाताओं के रुझान को दर्शाता है।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा

अंतरराष्ट्रीय मामलों पर बात करते हुए ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने के कारण पड़ोसी देश की स्थिरता भारत के राष्ट्रीय हित के लिए बेहद अहम है।

