IND vs NZ : भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीन मैचों की सीरीज में 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दोनों ही टीमों ने 1-1 से मैच जीतकर बराबरी की है। वहीं आज तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।

अर्शदीप सिंह को मिला मौका

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि टीम में एक बदलाव किया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को चांस दिया गया है। वहीं, न्यूजीलैंड के प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं है। टीम इंडिया (Team India) के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली आज का मुकाबला खेलने के बाद अगले 6 महीने तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहेंगे। दोनों टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर वनडे खेलते नजर आएंगे।

भारतीय टीम का स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह, आयुष बदोनी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल।

न्यूजीलैंड टीम का स्क्वाड

न्यूजीलैंड- माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडन लेनोक्स, निक केली, आदित्य अशोक, जोश क्लार्कसन, माइकल रे।

