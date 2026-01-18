Punjab Police : लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े जबरन वसूली मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तीन हफ्ते के ऑपरेशन के बाद 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया है और विदेशी पिस्तौलें बरामद की हैं। इसमें दो ऑस्ट्रियाई ग्लॉक पिस्तौल और 10 अन्य आधुनिक हथियार शामिल हैं।

गैंगस्टर नेटवर्क की तोड़ी कमर

पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से गैंगस्टर नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तार किए गए गुर्गे अवैध हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली और राज्य में अराजकता फैलाने के लिए सुनियोजित हत्याओं में शामिल थे।

In a major breakthrough, #Ludhiana Commissionerate Police busts an extortion module linked to Gangster Goldy Brar, apprehends 10 operatives in a focused 3-week operation and recovers foreign-made pistols, including 2 Austrian #Glock pistols and 10 other sophisticated weapons.… pic.twitter.com/TItDNzsGpE — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) January 18, 2026

पंजाब में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित

इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने गैंग के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। फिलहाल, BNS और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई हैं और पुलिस बाकी के साथियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच कर रही है। पंजाब पुलिस संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि पूरे पंजाब में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

