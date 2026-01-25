US civilian killed : अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में 37 वर्षीय इमीग्रेशन एजेंट एलेक्स प्रीटी को गोली मारने की घटना के बाद एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. इससे पहले 7 जनवरी को अमेरिकी नागरिक रेनी गुड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए थे.

गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने कहा कि प्रीटी ने पिस्तौल लेकर एजेंटों के पास जाने की कोशिश की और फिर निहत्था करने पर हिंसा की. इस वायरल वीडियो में प्रीटी बर्फ से ढके फुटपाथ पर महिला प्रदर्शनकारी को केमिकल छिड़काव से बचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, तभी एक एजेंट उन्हें बर्फीली सड़क पर खींच लेता है.

विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था

37 वर्षीय एलेक्स जेफरी प्रीटी अमेरिकी वयोवृद्ध मामलों के विभाग में काम करते थे. वे 7 जनवरी को रेनी गुड की हत्या के बाद आयोजित विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था. परिवार के मुताबकि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और पुलिस से संपर्क केवल कुछ यातायात उल्लंघनों तक सीमित रहा.

बंदूक छीनने पर उसने विरोध किया

वहीं, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कोलोराडो में रहने वाले एलेक्स पीटा के माता-पिता ने उन्हें विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते समय सुरक्षित रहने की चेतावनी दी थी. अमेरिकी गृह विभाग ( DHS) ने इस घटना को हमला बताया और कहा कि सीमा गश्ती दल के एक अधिकारी ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जब एक व्यक्ति कथित तौर पर बंदूक लेकर उनके पास आया और अधिकारियों द्वारा बंदूक छीनने की कोशिश करने पर उसने विरोध किया.

वीडियो में प्रीटी को मोबाइल फोन पकड़े देखा गया

हालांकि आस-पास मौजूद लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में प्रीटी को बंदूक के बजाय मोबाइल फोन पकड़े हुए दिखाया गया है. फुटेज में वह उन अन्य प्रदर्शनकारियों की मदद करने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जिन्हें अधिकारियों ने जमीन पर गिरा दिया था. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस फुटेज की पुष्टि की है. आसपास मौजूद लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में एलेक्स प्रीटी को बंदूक की बजाय मोबाइल फोन पकड़े हुए देखा गया है. फुटेज में वह उन अन्य प्रदर्शनकारियों की मदद करते दिख रहे हैं जिन्हें अधिकारियों ने जमीन पर गिरा दिया था. इस वीडियो की पुष्टि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी की है.

ये भी पढ़ें – यूनुस अपराधियों के गॉडफादर…हमले के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप