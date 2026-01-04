राष्ट्रीय

ट्रंप मादुरो को पकड़ सकते हैं, तो भारत 26/11 मास्टरमाइंड को क्यों नहीं?’- मादुरो गिरफ्तारी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान

Ajay Yadav4 January 2026 - 12:19 PM
2 minutes read
Asaduddin Owaisi :
ट्रंप मादुरो को पकड़ सकते हैं, तो भारत 26/11 मास्टरमाइंड को क्यों नहीं?'

Asaduddin Owaisi : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद भारत में भी इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. वहीं, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज यह खबर सामने आई है कि ट्रंप की सेना मादुरो को उनके देश से पकड़कर अमेरिका ले गई. ओवैसी ने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को वहां से हिरासत में लेकर अमेरिका ला सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला में हालात को देखते हुए भारत ने शनिवार (3 जनवरी 2026) की रात अपने नागरिकों को वहां गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी. यह परामर्श विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिका द्वारा गिरफ्तारी से जुड़े घटनाक्रम के मद्देनजर जारी किया. मंत्रालय ने वहां मौजूद सभी भारतीयों से अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने का भी आग्रह किया.

वेनेजुएला में भारतीयों के लिए सुरक्षा अलर्ट

वहीं, विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “वेनेजुएला में हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की कड़ी सलाह दी जाती है.” बयान में यह भी कहा गया, “जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में मौजूद हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने, अपनी गतिविधियां सीमित रखने और काराकस स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है.”

वेनेजुएला में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

वेनेजुएला में लगभग 50 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और 30 भारतीय मूल के लोग रहते हैं.अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है. रूस और चीन सहित कई प्रमुख देशों ने मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिये जाने की कार्रवाई के लिए वॉशिंगटन की आलोचना की है.

बता दें कि वेनेजुएला में करीब 50 एनआरआई और 30 भारतीय मूल के लोग रहते हैं. अमेरिकी कार्रवाई के बाद वहां राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई है. रूस और चीन समेत कई प्रमुख देशों ने मादुरो और उनकी पत्नी की हिरासत को लेकर वॉशिंगटन की आलोचना की है.

ये भी पढ़ें – सुकमा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 लाख का इनामी सहित 14 नक्सली ढेर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 January 2026 - 12:19 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

3 January 2026 - 4:40 PM
Photo of फुटबॉल खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, कहा – खेलों को राजनीति नहीं पारदर्शी गवर्नेंस चाहिए

फुटबॉल खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, कहा – खेलों को राजनीति नहीं पारदर्शी गवर्नेंस चाहिए

3 January 2026 - 4:02 PM
Photo of Weather News : बर्फबारी से कई राज्यो में कड़ाके की ठंड, राजस्थान में पहली बार 0 डिग्री तापमान

Weather News : बर्फबारी से कई राज्यो में कड़ाके की ठंड, राजस्थान में पहली बार 0 डिग्री तापमान

3 January 2026 - 3:12 PM
Photo of Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

3 January 2026 - 12:29 PM
Photo of पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

3 January 2026 - 11:06 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

3 January 2026 - 9:24 AM
Photo of इंदौर की घटना खतरे की चेतावनी, दिल्लीवाले भी पीने के पानी को लेकर बरतें सावधानी- अनुराग ढांडा

इंदौर की घटना खतरे की चेतावनी, दिल्लीवाले भी पीने के पानी को लेकर बरतें सावधानी- अनुराग ढांडा

3 January 2026 - 7:54 AM
Photo of AI Tools के गलत इस्तेमाल को रोकने की अपील, प्रियंका चतुर्वेदी ने दी चेतावनी

AI Tools के गलत इस्तेमाल को रोकने की अपील, प्रियंका चतुर्वेदी ने दी चेतावनी

2 January 2026 - 6:24 PM
Photo of बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

2 January 2026 - 4:21 PM
Photo of Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

1 January 2026 - 3:26 PM
Back to top button