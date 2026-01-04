Asaduddin Owaisi : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद भारत में भी इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. वहीं, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज यह खबर सामने आई है कि ट्रंप की सेना मादुरो को उनके देश से पकड़कर अमेरिका ले गई. ओवैसी ने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को वहां से हिरासत में लेकर अमेरिका ला सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला में हालात को देखते हुए भारत ने शनिवार (3 जनवरी 2026) की रात अपने नागरिकों को वहां गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी. यह परामर्श विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिका द्वारा गिरफ्तारी से जुड़े घटनाक्रम के मद्देनजर जारी किया. मंत्रालय ने वहां मौजूद सभी भारतीयों से अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने का भी आग्रह किया.

#WATCH | Mumbai | AIMIM chief Asaduddin Owaisi said, "Today we heard that US President Donald Trump's forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro and took him from his country to America. If US President Donald Trump can abduct Venezuelan President Nicolas Maduro from his… pic.twitter.com/OTLyZJ4goK — ANI (@ANI) January 3, 2026

वेनेजुएला में भारतीयों के लिए सुरक्षा अलर्ट

वहीं, विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “वेनेजुएला में हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की कड़ी सलाह दी जाती है.” बयान में यह भी कहा गया, “जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में मौजूद हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने, अपनी गतिविधियां सीमित रखने और काराकस स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है.”

वेनेजुएला में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

वेनेजुएला में लगभग 50 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और 30 भारतीय मूल के लोग रहते हैं.अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है. रूस और चीन सहित कई प्रमुख देशों ने मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिये जाने की कार्रवाई के लिए वॉशिंगटन की आलोचना की है.

