फटाफट पढ़ें

* हैदराबाद-बेंगलुरु बस में आग लगी

* आग में बीस यात्रियों की मौत हुई

* यात्री सभी नींद में फंसे थे

* पीछे की खिड़की से कूदकर निकले

* स्लीपर सीटों ने बचने में बाधा दी

Bus Accident : हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही वोल्वो बस में अचानक आग लगने की घटना ने यात्रियो को दहला दिया. इस दर्दनाक हादसे से बचने वाले लोगों ने पूरी कहानी बयां की है. उसी बस में सवार हरिका ने बताया कि अफरा-तफरी से चौंककर जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि आग ने लगभग पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया था.

हरिका ने बताया कि बस के पिछले हिस्से में टूटे हुए दरवाजे से वो किसी तरह कूदकर बाहर निकलीं, हालांकि बस पूरी तरह जलकर राख हो गई और उसमें सवार 20 लोगों की मौत हो गई. हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही लगभग 40 यात्रियों में शामिल हरिका बताती हैं कि यह घटना लगभग 3-3:30 बजे सुबह हुई होगी. आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में उल्लिंडकोंडा के पास नेशनल हाईवे-44 पर एक दोपहिया वाहन से टकराने के बाद बस में आग लग गई.

आग फैलने के समय यात्री गहरी नींद में थो

हरिका ने बताया कि आग लगने के समय ज़्यादातर यात्री गहरी नींद में थे और आग फैलने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था. जब तक उनकी नींद खुली, तब तक आग पूरी बस में फैल चुकी थी. हरिका कहती हैं, “पिछला दरवाजा टूटा हुआ था, इसलिए मैं वहीं से कूद गई. कूदते समय मुझे चोट भी लग गई.”

हरिका ने बताया कि लंबी दूरी की स्लीपर बसों में सीटों पर पर्दे लगे होते हैं ताकि निजता बनी रहे. इस कारण बस से उतरते यात्रियों के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि बाकी सीटें भरी हुई हैं या नहीं. हरिका कहती हैं, “चूंकि स्लीपर बस में लोग अक्सर चढ़कर सो जाते हैं. पर्दों की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें कितने लोग हैं या कौन हैं.”

पीछे की आपातकालीन खिड़की से बाहर कूदे

वहीं, एक अन्य जीवित बचे जयंत कुशवाहा ने बताया कि बस का मुख्य निकास द्वार बंद था. इसलिए यात्रियों को बचने के लिए खिड़कियां तोड़नी पड़ीं. उन्होंने कहा कि हमने पहले आगे से भागने की कोशिश की, लेकिन मुख्य निकास द्वार बंद था. फिर हमने पीछे की तरफ की आपातकालीन खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गए. वह काफी ऊंची थी. इसी कारण गिरने से कुछ लोग बेहोश हो गए. इसके अलावा कुछ लोग ड्राइवर की सीट के पास की खिड़कियां तोड़कर भाग निकले.

