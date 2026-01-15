Honey Singh Live Concert : बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर Yo Yo Honey Singh के इन दिनों बैक टू बैक कई गाने आए हैं, वहीं कॉन्सर्ट्स में भी हनी सिंह का जलवा बरकरार है। जिसको लेकर हनी सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है।

हनी सिंह ने किया गंदा कमेंट

बता दें कि इन दिनों हर जगह लाइव कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं। जिसमें हाल ही में दिल्ली के एक कॉन्सर्ट में हनी सिंह खूब छाए। इस कॉन्सर्ट में हनी सिंह ने जनता के सामने सारी हदें पार कर दी, उन्होंने कॉन्सर्ट में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद जमकर बवाल मचा हुआ है।

दरअसल कॉन्सर्ट के दौरान रैपर ने दर्शकों से बात करते हुए दिल्ली की ठंड और इंटीमेसी को लेकर भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट किए। साथ ही उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल भी किया। हनी सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

यूजर्स ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद हनी सिंह की जमकर ट्रोलिंग हुई। यूज़र्स ने उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर खूब सवाल खड़े किए। यहां तक की एक यूजर ने लिखा कि, बुड्ढा सठिया गया है। इसके साथ ही कई यूजर ने कहा क्या ये सब नशे का असर है।

पहले भी विवादों में घिरे थे रैपर

आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब हनी सिंह ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी कई बार हनी अपने गानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं।

