School Holidays : हरियाणा में गिरते तापमान और बढ़ती ठिठुरन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में 17 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 19 जनवरी 2026 से खोले जाएंगे, क्योंकि 18 जनवरी 2026 को रविवार रहेगा जिस वजह से बच्चे एक दिन और मौज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से होते रहेंगे।

