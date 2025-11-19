राष्ट्रीय

हमूद अहमद सिद्दीकी हैदराबाद से गिरफ्तार, जावेद सिद्दीकी को जांच के लिए समन

Al Falah University :
Al Falah University : दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के मामले में जांच के दायरे में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जावेद सिद्दीकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को मध्यप्रदेश पुलिस ने महू में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बताया कि यह धोखाधड़ी 25 साल पहले महू में हुई थी.

महू के उप पुलिस अधिकारी ललित सिंह सिकरवार ने बताया कि हमूद अहमद सिद्दीकी ने वर्ष 2000 में एक फर्जी निजी बैंक खोला और लोगों को उनकी जमा राशि दोगुनी करने का झांसा देकर लुभाया. इसके बाद वह महू से गायब हो गया और अपने परिवार के साथ फरार हो गया. अधिकारियों ने दशकों तक उसकी तलाश की और उसे हाल ही में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया.

अधिकारी ने बताया कि महू पुलिस ने जावेद सिद्दीकी की पृष्ठभूमि की नई जांच और उनके स्थानीय संबंधों की जानकारी मिलने के बाद हमूद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तारी किया. पारिवारिक रिकॉर्ड की समीक्षा में पता चला कि वह लंबे समय से लंबित धोखाधड़ी के मामले में फरार था. सूत्रों के अनुसार, हमूद हैदराबाद में रह रहा था और शेयर ट्रेडिंग करता था, लेकिन लोगों से कम ही मिलता-जुलता था.

जांचकर्ता हमूद के संपर्कों और हाल की गतिविधियों की जांच कर रहे हैं ताकि पता चले कि भूमिगत रहने के दौरान किसने उसकी मदद की. दिल्ली विस्फोट का मुख्य आरोपी डॉ.उमर उन नबी अल फलाह विश्वविद्यालय का छात्र था, जिसके अध्यक्ष जावेद सिद्दीकी हैं. पुलिस ने विश्वविद्यालय के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के दो मामलों में उन्हें दो समन जारी किए हैं.

जांच में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, उनके बयान और संस्थान से जुड़े गतिविधियों में कई विसंगतियां सामने आईं. पुलिस ने उन्हें समन जारी किया, जो लाल किले विस्फोट की जांच से जुड़ा है. इस विस्फोट में 13 लोग मरे और कई घायल हुए, और कई संदिग्धों का विश्वविद्यालय से संबंध होने के कारण जांच में संस्थागत रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन और प्रशासनिक स्वीकृतियों की समीक्षा की जा रही है.

