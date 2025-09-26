Other States

सरकार ने सोनम वांगचुक की NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन किया रद्द, CBI ने शुरू की विदेशी फंडिंग जांच

26 September 2025
Sonam Wangchuk :
सरकार ने सोनम वांगचुक की NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन किया रद्द, CBI ने शुरू की विदेशी फंडिंग जांच

Sonam Wangchuk : सरकार ने गुरुवार (25 सितंबर 2025) को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया. उनकी संस्था पर बार-बार विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप है. सीबीआई ने सोनम वांगचुक के एक संस्थान के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर जांच शुरू कर दी है. इस पर सोनम वांगचुक ने कहा कि गृह मंत्रालय सारा आरोप एक साधारण व्यक्ति पर डाल रहा है. उन्‍होंने कहा कि मेरा जेल जाना युवाओं को प्रेरित करेगा.

सोनम वांगचुक ने कहा, “लद्दाख में दो महीने में चुनाव होने वाले हैं और लोग यह सवाल उठा रहें हैं कि जो वादे पहले किए गए थे, उन्हें पूरा क्यों नहीं किया गया. इन आवाजों में मेरी आवाज प्रमुख रही, इसी कारण मुझे निशाना बनाया गया. करीब डढें महीने पहले मुझे बताया गया कि मेरे खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद सीबीआई की जांच की बात सामने आई.

विदेशों से पैसे लेने का कोई इरादा नहीं था

सोनम वांगचुक ने कहा, “सीबीआई के नोटिस में लिखा गया है कि 2022 से 24 के बीच हमारी संस्था को विदेशों से फंड मिला, जिसकी अनुमति आपको नहीं है. आपके पास FCRA नहीं है. हमने FCRA इसलिए नहीं लिया क्योंकि विदेशों से पैसे लेने का कोई इरादा नहीं था. संयुक्त राष्ट्र की एक टीम हमारी पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग को अफगानिस्तान ले जाना चाहती थी, जिसके बदले उन्होंने हमें फीस दी. इसी तरह हमारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर प्रोजेक्ट के लिए स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली की एक संस्था से पैसे मिले.”

लद्दाख क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं लिया जाता

उन्होंने कहा, “हमें इनकम टैक्स से समन मिल रहे हैं. जबकि अधिकारियों को यह जानकारी नहीं है कि लद्दाख क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं लिया जाता. यहां टैक्स माफ है. इसके बावजूद अगर कोई एक व्यक्ति यहां टैक्स देता है, तो वह मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं. देश में कितने लोग होंगे जो बिना किसी मांग के स्वेच्छा से इनकम टैक्स देते हैं, फिर भी हमें आईटी विभाग से समन भेजे जा रहे हैं. यह सबकुछ एक कड़ी की तरह हुआ. कल हिंसा के बाद इसका पूरा दोष सोनम वांगचुक पर डाल दिया गया.”

