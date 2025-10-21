राष्ट्रीय

गोवर्धन पूजा कल, जानें वजह, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Ajay Yadav21 October 2025 - 1:13 PM
2 minutes read
Govardhan Puja 2025 :
कार्तिक मास शुक्लपक्ष पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व, शुभ मुहूर्त और परिक्रमा का महत्व

फटाफट पढ़ें

  • गोवर्धन पूजा 2025: 22 अक्टूबर, बुधवार को
  • कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर पूजा का पर्व
  • सुबह का शुभ मुहूर्त: 6:26–8:42 बजे
  • शाम का शुभ मुहूर्त: 3:29–5:44 बजे
  • पर्व में गोवर्धन महाराज और अन्नकूट की पूजा

Govardhan Puja 2025 : हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बेहद पवित्र माना जाता है. यह पूरा महीना कई पुण्यदायी पर्वों और त्यौहारों से भरा रहता है. दीपावली के पंचमहापर्व में शामिल तीसरे त्योहार गोवर्धन पूजा इस साल 22 अक्टूबर 2025, बुधवार को मनाया जाएगा, लेकिन दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच इस साल एक दिन का अंतर क्यों हैं? गोवर्धन पूजा के लिए सुबह और शाम का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? आइए जानते हैं विस्तार से.

शुक्लपक्ष प्रतिपदा पर गोवर्धन पूजा

पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है. इस साल यह तिथि 21 अक्टूबर 2025, मंगलवार को सायंकाल 5:54 बजे शुरू होकर अगले दिन, 22 अक्टूबर 2025, बुधवार को रात्रि 8:16 बजे तक रहेगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा का पावन पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

इस दिन गोवर्धन महाराज की प्रात:कालीन पूजा का शुभ समय सुबह 6:26 से लेकर 8:42 बजे तक रहेगा. यानी भक्तों के पास पूजा के लिए कुल 2 घंटे 16 मिनट समय होगा. यदि आप गोवर्धन महाराज की पूजा शाम को करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे शुभमुहूर्त दोपहर 3:29 से लेकर शाम को 5:44 बजे तक रहेगा. इस दौरान भी पूजा के लिए लगभग 2 घंटे 17 मिनट का समय मिलेगा.

गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व

सनातन परंपरा में कार्तिक मास के शुक्लपक्ष को मनाए जाने वाले पर्व को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व कहा जाता है. इस दिन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माने जाने वाले गोवर्धन महाराज की विधि-विधान से पूजा की जाती है. मुख्य रूप से यह पर्व प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है.

मान्यता है कि इसी दिन पूर्णावतार माने जाने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका अंगुल पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर देवताओं के राजा इंद के अहंकार को दूर किया था. तब से लेकर आज तक इस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है और इस दिन गोवर्धन पूजा के साथ उसकी परिक्रमा का भी विशेष माना गया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 October 2025 - 1:13 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of 25 अक्टूबर से शुरू, नहाय-खाय से परना तक 36 घंटे का निर्जला व्रत और छठी मैया की पूजा

25 अक्टूबर से शुरू, नहाय-खाय से परना तक 36 घंटे का निर्जला व्रत और छठी मैया की पूजा

22 October 2025 - 3:10 PM
Photo of दिवाली 2025 : जानें लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल होने वाली शुभ वस्तुएं और उनके महत्व

दिवाली 2025 : जानें लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल होने वाली शुभ वस्तुएं और उनके महत्व

20 October 2025 - 3:27 PM
Photo of प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं

20 October 2025 - 7:39 AM
Photo of शशि थरूर ने UAE के BAPS मंदिर में दर्शन किए और पीएम मोदी की भूमिका की सराहना की

शशि थरूर ने UAE के BAPS मंदिर में दर्शन किए और पीएम मोदी की भूमिका की सराहना की

19 October 2025 - 2:47 PM
Photo of नरक चतुर्दशी और दीपावली 2025 : इस वर्ष बन रहा शुभ संयोग, जानें पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त और तिथि

नरक चतुर्दशी और दीपावली 2025 : इस वर्ष बन रहा शुभ संयोग, जानें पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त और तिथि

19 October 2025 - 7:57 AM
Photo of चीन-भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स 9 नवंबर से शुरू, शंघाई-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरेंगे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान

चीन-भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स 9 नवंबर से शुरू, शंघाई-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरेंगे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान

18 October 2025 - 7:38 PM
Photo of भारत की ताकत का ट्रेलर: लखनऊ से उठा ब्रह्मोस का परचम, राजनाथ सिंह बोले – पाकिस्तान की हर इंच जमीन हमारी पहुंच में

भारत की ताकत का ट्रेलर: लखनऊ से उठा ब्रह्मोस का परचम, राजनाथ सिंह बोले – पाकिस्तान की हर इंच जमीन हमारी पहुंच में

18 October 2025 - 4:26 PM
Photo of सरहिंद स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस में आग…यात्रियों की सूझबूझ ने टला बड़ा हादसा

सरहिंद स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस में आग…यात्रियों की सूझबूझ ने टला बड़ा हादसा

18 October 2025 - 10:56 AM
Photo of सौभाग्य लाती हैं ये पांच वस्तुएं, जानिए इस धनतेरस घर में क्या लाना चाहिए! ये हैं खरीदारी के शुभ मुहूर्त

सौभाग्य लाती हैं ये पांच वस्तुएं, जानिए इस धनतेरस घर में क्या लाना चाहिए! ये हैं खरीदारी के शुभ मुहूर्त

17 October 2025 - 1:58 PM
Photo of दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

15 October 2025 - 11:51 AM
Back to top button