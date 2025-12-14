Arvind Kejriwal News : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गोवा जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर डोर टू डोर कैंपेन के बाद चिंबेल में पार्टी के उम्मीदवार मारिया क्रिस्टालिना अंतो के समर्थन में जनसभा की, उन्होंने कहा कि गोवा की जनता को कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने का फायदा नहीं है. क्योंकि जीत के बाद वह भाजपा में चला जाएगा. भाजपा को भी यह पता है कि कांग्रेस प्रत्याशी तो जितने के बाद भाजपा में ही आएगा. इसलिए जनता बिजली, पानी, सामुदायिक भवन समेत अन्य सुविधाएं मांग रही है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है, उन्होंने कहा कि प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है. अरपोरा नाइट क्लब अग्निकांड इसी हफ्ता वसूली के चलते हुआ. आज गोवावासियों को ईमानदार राजनीति की तलाश है. आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ता जन समर्थन इस बदलाव को दिखा रहा है. इस दौरान गोवा प्रभारी आतिशी, प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

जनता का AAP को बढ़ता प्यार

चिंबेल में जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा की जनता का आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार मिल रहा है. ऐसा लग रहा है कि पूरे गोवा में बदलाव की एक लहर (वेब) आ रही है. जिला पंचायत चुनाव की सभा में इतनी बड़ी तादात में लोगों की भीड़ कभी नहीं आई होगी, जितनी आज आम आदमी पार्टी की हो रही है. अरविंद केजरीवाल ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी के घर में शादी है और वह न्यौता नहीं देता है तो हम उसके घर नहीं जाएंगे. गोवा में जिला पंचायत चुनाव है. इस चुनाव में कोई पार्टी आकर आप से वोट नहीं मांगती है तो क्या उसको वोट देंगे. जो वोट मांगेंगे ही नहीं तो उसे वोट क्यों देंगे. इसका मतलब है कि उसे हमारे वोट की जरूरत नहीं है, हमारी और हमारे वोट की इज्जत नहीं करता है.

दिल्ली से आया हूं वोट मांगने

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 20 दिसंबर को जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए दिल्ली से आया हूं. लेकिन अभी तक कांग्रेस और भाजपा से दिल्ली से कोई भी बड़ा नेता यहां वोट मांगने नहीं आया है. चुनाव छोटा-बड़ा नहीं होता है. हर चुनाव में वोटर बड़ा होता है. ये लोग एक वोटर की कीमत 80 पैसे लगाते हैं. लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आपका वोट बेसकीमती है. अंजुना में घर-घर जाकर लोगों से मिला. क्या कभी मोदी जी, अमित शाह या राहुल गांधी को घर-घर जाकर वोट मांगने हुए देखा है? क्योंकि ये लोग आम जनता की इज्जत ही नहीं करते हैं.

नाइट क्लब अवैध चल रहा था

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब गोवा के पर्यटन के बारे में पूरी दुनिया पूछती थी और आज एक वक्त है, जब हर कोई पूछ रहा है अरपोरा अग्निकांड के बारे में आपको क्या कहना है. इस अग्निकांड में मारे गए लागों की आत्मा को भगवान शांति दें. अरपोरा नाइट क्लब के पास आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग परमिशन, कंस्ट्रक्शन, एक्साइज और ट्रेड लाइसेंस नहीं था. फिर भी अरपोरा नाइट क्लब अवैध चल रहा था. क्या सीएम प्रमोद सावंत को खुलेआम अवैध रूप से चल रहा अरपोरा नाइट क्लब दिखाई नहीं दे रहा था. लोगों ने बताया कि नाइट क्लब वाले हफ्ता देते हैं. पुलिस, ट्रेड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एक्साइज विभाग, पंचायत विभाग को हफ्ता जाता है. प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है.

अरपोरा अग्निकांड में भ्रष्ट सरकार

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मीडिया का कहना है कि गोवा में अरपोरा अकेला नहीं है. पूरे गोवा में अरपोरा जैसे अनगिनत प्रतिष्ठान अवैध रूप से चल रहे हैं. लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति बिना पैसा दिए ईमानदारी से अपना धंधा नहीं कर सकता. घर का पंजीकरण कराने के लिए पैसा देना पड़ता है. म्यूटेशन के लिए पैसा देना पड़ता है. बिजली-पानी कनेक्शन के लिए भी पैसा देना पड़ता है. गोवा में कुछ भी जायज काम करने के लिए पैसा देना पड़ता है. हफ्ता वसूली के चलते गोवा में हर अवैध काम चल रहे हैं. अवैध काम करने वाले लोग अफसरों, विधायकों, मंत्रियों को हफ्ता देते हैं. अगर मंत्री ईमानदार हो तो पैसा लेने की किसी भी विधायक या अफसर की हिम्मत नहीं है. अगर मंत्री चोर है तो अफसर भी चोर है. अफसर पैसा लेते हैं, क्योंकि मंत्री पैसा खाता है. भ्रष्टाचार में डूबी प्रमोद सावंत की सरकार के चलते अरपोरा अग्निकांड हुआ.

गोवा में युवाओं के लिए बदलाव

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में युवा डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं. गोवा में बिना सिफारिश और रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती. आज गोवा में पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है. पिछले तीन साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. पंजाब और गोवा का चुनाव एक साथ होता है. तीन साल में “आप” की सरकार ने बिना सिफारिश और रिश्वत के 55 हजार सरकारी नौकरी युवाओं को दी है. हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद गांव-गांव जाकर युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे. पंजाब में गरीब, चपरासी, मजदूर और किसानों के बच्चों को मेरिट के अनुसार नौकरियां मिल रही है. यही बदलाव गोवा में भी आ सकता है, इसकी चाभी गोवा की जनता के पास है. पंजाब में जनता ने “आप” की सरकार बनाई और बदलाव आया. दिल्ली में भी बदलाव आया.

चिंबेल की टूटी सड़कें और सरकार की लापरवाही

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जिस रास्ते से चिंबेल आए, वह पूरी सड़क टूटी हुई थी. यह मुख्य सड़क है. इसी सड़क की बाईं तरफ मुख्यमंत्री कार्यालय है. सीएम कार्यालय के सामने वाली सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं. गोवा की पूरी सरकार गड्ढे के अंदर है. किसी ने कहा कि सीएम ने जानबूझ कर सड़क खराब की हुई है ताकि उनके दफ्तर तक कोई न पहुंच सके. तीन साल में जो सीएम अपने दफ्तर के सामने की सड़क ठीक नहीं करा सकता, उसे तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए. जब सीएम प्रमोद सावंत अपने दफ्तर के सामने वाली सड़क के गड्ढे नहीं भर सकता, वह गोवा की जनता के घर के सामने वाली सड़क के गड्ढे कैसे भर सकता है? अभी तो सीएम के दफ्तर के सामने वाली सड़क का नंबर नहीं आया तो आम जनता के घर के सामने वाली सड़क का नंबर तो पूरे पांच साल में भी नहीं आएगा.

पंजाब में 43 हजार किमी नई सड़कें

अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में “आप” की सरकार 43 हजार किलोमीटर शानदार नई सड़कें बनवा रही है. अगर हम बना सकते हैं तो ये लोग भी बना सकते हैं. हम इसलिए बना रहे हैं, क्योकि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है. प्रमोद सावंत सरकार हफ्ता वसूली सरकार है, इसलिए सड़कें नहीं बना रही है, उन्हें जनता के लिए काम नहीं करना है, सिर्फ गोवा को लूटना है. भाजपा ने पांच साल में गोवा को सिर्फ गुंडाराज दिया. गोवा में एक व्यक्ति ने अपने घर के सामने खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायत की तो गुंडे आकर उसे धमकाने लगे. इनके मंत्री, विधायक तक खुलेआम धमकियां देते हैं. क्या गोवा में आपातकाल लागू है, यह क्या तानाशाही है. क्या हमें इस तरह का गोवा चाहिए कि हम एक-दूसरे से बात नहीं कर सकते. गोवा की जनता को ही इस गुंडाराज को खत्म करना पड़ेगा. जब तक जनता दबती रहेगी, ये लोग दबाते रहेंगे. इसलिए वोट बहुत सोच समझ कर डालना.

जनता के लिए क्लीनिक खोला

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक क्रांति है, ईमानदार है, सरीफों की पार्टी है. गोवा में आम आदमी पार्टी के बेनोलिम में वेंजी और वेलिम में क्रूज दो विधायक है. वेनोलिम और वेलिम में सभा के दौरान सामने बैठी जनता से पूछा कि क्या हमारे विधायक या स्टाफ ने किसी से पैसे मांगे, ठेकेदार से कमीशन लिया? लोगों ने साफ इन्कार कर दिया. गोवा में कहावत है कि विधायक बन जाने के बाद पांच साल में इतने पैसे कमा लेता है कि सात पुश्तों को पैसे कमाने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन “आप” के विधायक पहले भी गरीब थे और अब भी गरीब हैं. दोनों विधायकों ने चंदा एकत्र कर अपने कार्यालय के अंदर लोगों के इलाज के लिए क्लीनिक खोला है, जहां फ्री में सारा इलाज होता है. जबकि भाजपा सरकार को क्लीनिक बनाना चाहिए. सांता क्रूज में भी कोई क्लीनिक नहीं है. लोगों को इलाज कराने जीएमसी जाना पड़ता है. इसलिए अमित पालेकर ने अपने घर में क्लीनिक खोला है.

AAP जनता की सेवा के लिए

अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगते हुए कहा कि पिछले चुनाव में सांता क्रूज की जनता से गलती हो गई. यहां की जनता ने जिस व्यक्ति को विधायक बनाया, अगले दिन वह भाजपा में चला गया. अगर अमित पालेकर को जिताया होता तो अब तक हर पंचायत में एक क्लीनिक खुल गया होता. इसी तरह पूरे गोवा के हर विधानसभा में “आप” ने लोगो के लिए क्लीनिक खोला है. वहां सबको फ्री दवाइयां मिलती है. हम राजनीति में सत्ता, गुंडागर्दी, पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए आए हैं. दिल्ली में जनता ने मौका दिया तो खूब सेवा की. फिर पंजाब में मौका मिला तो वहां सेवा कर रहे हैं. अब गोवा की जनता मौका देती है तो हम आपकी भी सेवा करेंगे.

13 साल में कूड़ा-पानी का समाधान नहीं

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में 13 साल से भाजपा की सरकार है. चिंबेल समेत आसपास के इलाकों में कूड़ा और पानी की बड़ी समस्या है. 13 साल में भाजपा की सरकार कूड़ा और पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाई तो अगले इनको दोबार वोट देने से कोई फायदा नहीं है. भाजपा वाले बहुत अहंकारी हो गए हैं. लोग खेल के मैदान, सामुदायिक भवन, पीने का पानी मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार यूनिटी मॉल, प्रशासन स्तम्भ दे रही है. चिंबेल में स्थित झील में भाजपा सरकार यूनिटी मॉल बना रही है, लेकिन लोग इसके खिलाफ हैं. लोग कहते हैं कि यह झील बर्बाद हो जाएगी.

कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को इतना अहंकार इसलिए है कि क्योंकि भाजपा को पता है कि जनता कांग्रेस को जिताएगी तो वह भाजपा में चला आएगा. कांग्रेस को वोट देंगे तो वह जितने के बाद भाजपा में चला जाएगा. फिर कांग्रेस को वोट देने का क्या फायदा है? विधानसभा की तरफ जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की गलती नहीं करना है. अगर गोवा को ईमानदार, काम करने वाली, भरोसे वाली, सरीफों, स्कूल-अस्पताल, बिजली-पानी देने वाली सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी के झाड़ू का बटन दबाएं. अगर गुंडागर्दी, अरपोरा अग्निकांड, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार चाहिए तो भाजपा को वोट देना.

गोवा की जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवार पर विश्वास जताया, लेकिन जितने के बाद भाजपा में चला गया- आतिशी

मतदान का असर पांच साल तक रहता है

इस दौरान गोवा प्रभारी आतिशी ने कहा कि आगामी 20 दिसंबर को जिला पंचायत का चुनाव है. मतदान तो हम एक दिन करते हैं लेकिन उस एक मत का असर पांच साल तक हमारी जिंदगी, गांव, और हमारी पंचायत पर रहता है. हमने सही जगह अपना मत दिया तो अगले पांच साल तक हमारी जिंदगी में सुधार आता है. हमारी पंचायत में विकास होता है. हमारी गलियां बनती है और घरों में पानी आता है. चुनाव के समय कई लोग आकर धमकी और लालच देते हैं. अगर हम उनकी लालच में आ गए और हमने गलत जगह वोट डाल दिया. उसके बाद हम पांच साल कितना भी पछताए, हम अपने मतदान का फैसला बदल नहीं सकते हैं. चिम्बेल और सांताक्रुस के लोगों ने हर बार अपना फैसला कांग्रेस पर दिखाया. 2017 विधानसभा चुनाव में यहां के लोगों ने अपना भरोसा टोनी फर्नांडीस पर जताया था, लेकिन जैसे ही वो जीते आम लोगों का भरोसा तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए. इसी तरह 2022 का विधानसभा में लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया रुडोल्फ फर्नांडीज को जिताया, उन्होंने भी लोगों का भरोसा तोड़ा और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए. अगर आप लोग गलत व्यक्ति पर भरोसा दिखाया तो नुकसान सिर्फ आप लोगों का होगा.

13 साल में भाजपा ने गोवा में गुंडाराज और बेरोजगारी दी

आतिशी ने कहा कि 13 साल से गोवा में भाजपा की सरकार, इन 13 सालों में भाजपा ने गोवा के लिए कुछ भी नहीं किया. गांव के लोगों को भाजपा ने सिर्फ गुंडाराज दिया है. आज गोवा के लोग अपनी परेशानी बताने में डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि विधायक का आदमी आकर उनको डराएगा धमकाएगा. भाजपा ने बच्चों को बेरोजगारी दी है. कुछ दिन पहले मैं पेडणे गई थी, वहां एक महिला ने मुझे बताया कि उनके बेटे ने विज्ञान से मास्टर्स किया हुआ है. लेकिन उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है. मजबूर होकर एक टैक्सी खरीदकर अपने बेटे को दी. वो अब मोपा एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाता है लेकिन इसमें भी रोज पैसा खिलाना पड़ता है, अगर पैसा न दे तो एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं मिलती है.

भाजपा ने गोवा में सिर्फ भ्रष्टाचार और टूटी सड़के

आतिशी ने कहा कि भाजपा ने गोवा में सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है. गोवा में हर चीज के लिए पैसा खिलाना पड़ता है. ट्रेड लाइसेंस चाहिए उसके लिए भी पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए इसके लिए, बिजली, पानी कनेक्शन चाहिए इसके लिए भी पैसा देना होता है. भाजपा ने हमें पूरे गोवा में सिर्फ टूटी सड़के दी है. पूरे गोवा में आप कहीं भी चले जाइए पूरी सड़के टूटी हुई है.

AAP ने चिम्बल में मुफ्त क्लिनिक खोला

आतिशी ने कहा कि पूरे चिम्बल में भाजपा सरकार ने एक भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं खोला है. हेल्थ सेंटर नहीं होने के कारण लोग परेशान थे, तो अपने घर के अन्दर आम आदमी पार्टी के गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर ने आमची आरोग्य पॉली क्लिनिक बनवाया, यहां एमबीबीएस डॉक्टर लोगों के मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट और दबाई देता है. ये सरकार का काम था, विधायक और जिला पंचायत के सदस्यों का काम था. लेकिन यह काम किसी ने नहीं किया, आखिर में सरकार में न होने के बाद भी आम आदमी पार्टी और अमित पालेकर ने किया.

आम आदमी पार्टी के लिए बेशकीमती

आतिशी ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में वोट मांगने हर तरह के लोग आयेंगे. हमारा वोट मांगने के लिए. पांच साल तक उन्होंने काम नहीं किया और न उनके विधायक और जिला पंचायत सदस्य ने काम किया. आखिर में वो जीतने के लिए पैसे देने आते हैं. वो पैसा देकर मत मांगते हैं. पांच साल तक ये विधायक करोड़ों रुपए अपने जेब में डालते हैं. जो आप लोगों का पैसा था, जिससे स्कूल बनना था, अस्पताल बनना था, खेल का ग्राउंड मिलना था, सड़के बननी थी. वो करोड़ों रुपए अपने जेब में डाल लेते हैं, और आम लोगों को 1500 रुपए देते हैं. कहते हैं एक वोट का 1500 ले लो. अगर पांच साल का 1500 देते हैं तो हर साल का 300 रुपए हुए. यानी एक महीने के 25 और एक दिन का 80 पैसा वो आपको मात्र देते हैं. यानी आपकी वोट की कीमत 80 पैसे हैं.

AAP सदस्य जीताने से काम होगा

आतिशी ने कहा कि हमें मतदान उनके लिए करना है जो हमारे लिए काम करे. गोवा में आम आदमी पार्टी का विधायक या जिला पंचायत सदस्य नहीं है, लेकिन जब आप लोगों को डॉक्टर की जरूरत थी तो आम आदमी पार्टी के अमित पालेकर ने अपने पैसे से क्लिनिक खोला और आपका इलाज कराया. सत्ता में न होने के बाद भी आम आदमी पार्टी आपका काम करती है. तो आप सोचिए अगर आप हमारे जिला पंचायत सदस्य को जिताकर भेजते हैं तो आपके क्षेत्र में कितन काम हो सकता है.

