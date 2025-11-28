Kaps Café Firing : कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित Kaps Café पर हुई फायरिंग केस में शूटर बंधू मान सिंह को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शूटर बंधू मान सिंह फायरिंग की साजिश में शामिल था। जिसे अब अरेस्ट कर लिया गया है। गैंगस्टर का लिंक गोल्डी-ढिल्लों गैंग से भी बताया जा रहा है।

मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस

इसी वजह से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अब उनके नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और गिरोह की गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके और इससे जुड़े सभी आरोपियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। गिरफ्तार किया गया आरोपी कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग का मुख्य शूटर बताया जा रहा है।

गोल्डी बराड़ के कहने पर फायरिंग

दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी कई परतें खोलने और इसमें शामिल अन्य सहयोगियों तक पहुंचने के लिए बेहद अहम है। मान सिंह लंबे समय से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के टच में था और उसी के निर्देश पर कनाडा में फायरिंग की वारदात को अंजाम तक पहुंचाता था।

बार-बार कैफे पर फायरिंग की घटना

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित ‘कैप्स कैफे’ पर जुलाई में पहली बार फायरिंग हुई और दूसरी बार फायरिंग अगस्त महीने में हुई थी। दिवाली से पहले तीसरी बार कपिल के कैफ पर फायरिंग की गई है। कपिल शर्मा के कैफे पर पहले हुई फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी, तीसरी बार हमले की जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली। यह गिरोह बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां देने के लिए चर्चा में है।

