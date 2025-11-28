राष्ट्रीय

Kaps Café पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर अरेस्ट, गोल्डी-ढिल्लों गैंग से जुड़े तार

Karan Panchal28 November 2025 - 12:46 PM
1 minute read
Kaps Café Firing

Kaps Café Firing : कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित Kaps Café पर हुई फायरिंग केस में शूटर बंधू मान सिंह को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शूटर बंधू मान सिंह फायरिंग की साजिश में शामिल था। जिसे अब अरेस्ट कर लिया गया है। गैंगस्टर का लिंक गोल्डी-ढिल्लों गैंग से भी बताया जा रहा है।

मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस

इसी वजह से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अब उनके नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और गिरोह की गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके और इससे जुड़े सभी आरोपियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। गिरफ्तार किया गया आरोपी कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग का मुख्य शूटर बताया जा रहा है।

गोल्डी बराड़ के कहने पर फायरिंग

दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी कई परतें खोलने और इसमें शामिल अन्य सहयोगियों तक पहुंचने के लिए बेहद अहम है। मान सिंह लंबे समय से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के टच में था और उसी के निर्देश पर कनाडा में फायरिंग की वारदात को अंजाम तक पहुंचाता था।

बार-बार कैफे पर फायरिंग की घटना

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित ‘कैप्स कैफे’ पर जुलाई में पहली बार फायरिंग हुई और दूसरी बार फायरिंग अगस्त महीने में हुई थी। दिवाली से पहले तीसरी बार कपिल के कैफ पर फायरिंग की गई है। कपिल शर्मा के कैफे पर पहले हुई फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी, तीसरी बार हमले की जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली। यह गिरोह बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां देने के लिए चर्चा में है।

ये भी पढ़ें- MP Rape Case का दोषी गिरफ्तार, भागने की कोशिश में शॉर्ट एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 November 2025 - 12:46 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अपनी दोस्त स्मृति का साथ देने के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ने बीच में छोड़ा WBBL के बचे मैच

अपनी दोस्त स्मृति का साथ देने के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ने बीच में छोड़ा WBBL के बचे मैच

27 November 2025 - 8:29 PM
Photo of चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती, SIR के खिलाफ याचिका पर SC का फैसला

चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती, SIR के खिलाफ याचिका पर SC का फैसला

27 November 2025 - 12:41 PM
Photo of चक्रवाती तूफान ‘सेन्यार’ का असर : अंडमान-निकोबार और तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

चक्रवाती तूफान ‘सेन्यार’ का असर : अंडमान-निकोबार और तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

26 November 2025 - 3:36 PM
Photo of 26/11 मुंबई हमले की 17वीं बरसी : नायकों की वीरता और केस की पूरी कहानी

26/11 मुंबई हमले की 17वीं बरसी : नायकों की वीरता और केस की पूरी कहानी

26 November 2025 - 10:06 AM
Photo of भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी स्थगित, सोशल मीडिया से हटाए सभी पोस्ट

भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी स्थगित, सोशल मीडिया से हटाए सभी पोस्ट

25 November 2025 - 6:44 PM
Photo of PM Modi पहुंचे कुरुक्षेत्र, श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस समागम में हुए शामिल

PM Modi पहुंचे कुरुक्षेत्र, श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस समागम में हुए शामिल

25 November 2025 - 6:10 PM
Photo of आर्मी अफसर का मंदिर जाने से इनकार, सेना ने किया बर्खास्त, CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला

आर्मी अफसर का मंदिर जाने से इनकार, सेना ने किया बर्खास्त, CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला

25 November 2025 - 4:02 PM
Photo of राम मंदिर पुजारियों की कितनी होती है सैलरी, कैसे होता है पद पर चयन, जानें सबकुछ

राम मंदिर पुजारियों की कितनी होती है सैलरी, कैसे होता है पद पर चयन, जानें सबकुछ

25 November 2025 - 2:14 PM
Photo of इथियोपिया में फटा 12 हजार साल पुराना ज्वालामुखी, दिल्ली तक आई आंच, कई उड़ाने रद्द

इथियोपिया में फटा 12 हजार साल पुराना ज्वालामुखी, दिल्ली तक आई आंच, कई उड़ाने रद्द

25 November 2025 - 1:23 PM
Photo of PM Modi ने राम मंदिर शिखर पर फहराया धर्मध्वज, भावुक हुए प्रधानमंत्री, मोहन भागवत साथ

PM Modi ने राम मंदिर शिखर पर फहराया धर्मध्वज, भावुक हुए प्रधानमंत्री, मोहन भागवत साथ

25 November 2025 - 12:01 PM
Back to top button