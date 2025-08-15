Punjab

पंजाब के चार पुलिस अधिकारियों को मिलेगा मुख्यमंत्री रक्षक पदक सम्मान

Ajay Yadav15 August 2025 - 3:08 PM
1 minute read
Punjab News :
पंजाब के चार पुलिस अधिकारियों को मिलेगा मुख्यमंत्री रक्षक पदक सम्मान

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान
  • चार अफसरों को रक्षक पदक के लिए चुना गया
  • पंद्रह कर्मियों को मुख्यमंत्री मेडल मिलेगा
  • सम्मानितों में इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई शामिल
  • डीजीपी ने सभी विजेताओं को दी बधाई

Punjab News : पंजाब सरकार की सिफारिशों पर, पंजाब के राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस–2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री रक्षक पदक पुरस्कार और ड्यूटी के प्रति उत्कृष्ट समर्पण के लिए मुख्यमंत्री मेडल से सम्मानित करने हेतु पंजाब पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की घोषणा की है.

सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) राजिंदर सिंह, एएसआई नरिंदर सिंह, वरिष्ठ कांस्टेबल जसवंत सिंह और वरिष्ठ कांस्टेबल हरपाल कौर को मुख्यमंत्री रक्षक पदक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है.

मुख्यमंत्री मेडल के लिए 15 पुलिस अधिकारी चयनित

इसी प्रकार, ड्यूटी के प्रति उत्कृष्ट समर्पण के लिए मुख्यमंत्री मेडल के लिए चुने गए 15 अधिकारियों/कर्मचारियों में थाना कीरतपुर साहिब के एसएचओ इंस्पेक्टर जतिन कपूर, सीआईए अमृतसर सिटी के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमोलकदीप सिंह काहलों, युवा सांझ कार्यक्रम पंजाब की इंचार्ज इंस्पेक्टर नवनीत कौर, इंटेलिजेंस विंग से इंस्पेक्टर प्रभजीत कुमार, एसआई लवदीप सिंह, एसआई गुरमेल सिंह, एसआई डिंपल कुमार, एसआई सुखचैन सिंह, एसआई सतविंदर सिंह, एएसआई हरजिंदर सिंह, एएसआई संदीप सिंह, एचसी संदीप सिंह, एचसी अकबल सिंह, एचसी करमबीर सिंह और एचसी जगजीत सिंह शामिल हैं.

सेवाओं की सराहना से बढ़ता है मनोबल

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता देने के लिए धन्यवाद किया, उन्होंने कहा कि ऐसी मान्यताएं पुलिस बल को और अधिक समर्पण व लगन के साथ अपनी सेवाएं निभाने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 August 2025 - 3:08 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मानी सभी बड़ी मांगें – 11,000 नई भर्तियों का ऐलान

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मानी सभी बड़ी मांगें – 11,000 नई भर्तियों का ऐलान

15 August 2025 - 6:07 PM
Photo of अब आवंटी निर्माण पूरा होने के बाद शुरू कर सकेंगे व्यवसायिक गतिविधियां : मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

अब आवंटी निर्माण पूरा होने के बाद शुरू कर सकेंगे व्यवसायिक गतिविधियां : मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

15 August 2025 - 3:53 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी

स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी

15 August 2025 - 3:36 PM
Photo of पंजाब में बड़ी कार्रवाई: कुख्यात नशा तस्कर गुरनाम सिंह एक साल की निवारक हिरासत में, तीन बार हेरोइन के साथ पकड़ा गया

पंजाब में बड़ी कार्रवाई: कुख्यात नशा तस्कर गुरनाम सिंह एक साल की निवारक हिरासत में, तीन बार हेरोइन के साथ पकड़ा गया

15 August 2025 - 12:25 PM
Photo of फाजिल्का हत्या मामले में वांछित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, ग्लॉक पिस्टल बरामद

फाजिल्का हत्या मामले में वांछित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, ग्लॉक पिस्टल बरामद

14 August 2025 - 11:07 PM
Photo of पंजाब कैबिनेट मीटिंग: सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव, ग्रामीण विकास पदों को मिली स्वीकृति

पंजाब कैबिनेट मीटिंग: सहकारी समितियों के नियमों में बदलाव, ग्रामीण विकास पदों को मिली स्वीकृति

14 August 2025 - 10:00 PM
Photo of फरीदकोट में समय रहते रोका गया बाल विवाह, बच्ची को मिला संरक्षण

फरीदकोट में समय रहते रोका गया बाल विवाह, बच्ची को मिला संरक्षण

14 August 2025 - 9:30 PM
Photo of फतेहगढ़ साहिब में CM भगवंत मान ने टेका मत्था, साहिबजादों की कुर्बानी को बताया प्रेरणा स्रोत

फतेहगढ़ साहिब में CM भगवंत मान ने टेका मत्था, साहिबजादों की कुर्बानी को बताया प्रेरणा स्रोत

14 August 2025 - 5:58 PM
Photo of CM भगवंत मान ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 आधुनिक पंचायत घरों और सेवा केंद्रों का किया शिलान्यास

CM भगवंत मान ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 आधुनिक पंचायत घरों और सेवा केंद्रों का किया शिलान्यास

14 August 2025 - 3:49 PM
Photo of CM भगवंत मान 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फरीदकोट में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान फहराएंगे तिरंगा

CM भगवंत मान 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फरीदकोट में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान फहराएंगे तिरंगा

14 August 2025 - 3:24 PM
Back to top button