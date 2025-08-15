फटाफट पढ़ें

Punjab News : पंजाब सरकार की सिफारिशों पर, पंजाब के राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस–2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री रक्षक पदक पुरस्कार और ड्यूटी के प्रति उत्कृष्ट समर्पण के लिए मुख्यमंत्री मेडल से सम्मानित करने हेतु पंजाब पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की घोषणा की है.

सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) राजिंदर सिंह, एएसआई नरिंदर सिंह, वरिष्ठ कांस्टेबल जसवंत सिंह और वरिष्ठ कांस्टेबल हरपाल कौर को मुख्यमंत्री रक्षक पदक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है.

मुख्यमंत्री मेडल के लिए 15 पुलिस अधिकारी चयनित

इसी प्रकार, ड्यूटी के प्रति उत्कृष्ट समर्पण के लिए मुख्यमंत्री मेडल के लिए चुने गए 15 अधिकारियों/कर्मचारियों में थाना कीरतपुर साहिब के एसएचओ इंस्पेक्टर जतिन कपूर, सीआईए अमृतसर सिटी के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमोलकदीप सिंह काहलों, युवा सांझ कार्यक्रम पंजाब की इंचार्ज इंस्पेक्टर नवनीत कौर, इंटेलिजेंस विंग से इंस्पेक्टर प्रभजीत कुमार, एसआई लवदीप सिंह, एसआई गुरमेल सिंह, एसआई डिंपल कुमार, एसआई सुखचैन सिंह, एसआई सतविंदर सिंह, एएसआई हरजिंदर सिंह, एएसआई संदीप सिंह, एचसी संदीप सिंह, एचसी अकबल सिंह, एचसी करमबीर सिंह और एचसी जगजीत सिंह शामिल हैं.

सेवाओं की सराहना से बढ़ता है मनोबल

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता देने के लिए धन्यवाद किया, उन्होंने कहा कि ऐसी मान्यताएं पुलिस बल को और अधिक समर्पण व लगन के साथ अपनी सेवाएं निभाने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

