Other States

पूर्व सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने और गैंगरेप की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

Ajay Yadav30 October 2025 - 3:44 PM
1 minute read
Navneet Rana :
पूर्व सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने और गैंगरेप की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

फटाफट पढ़ें

  • नवनीत राणा को मिली जान से धमकी
  • स्पीड पोस्ट से भेजा गया धमकी पत्र
  • पत्र में की गई अभद्र भाषा का जिक्र
  • पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
  • पहले भी मिल चुकी हैं कई धमकियां

Navneet Rana : महाराष्ट्र की बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को जान से मारने और गैंगरेप की धमकी दी गई है. बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम उनके कार्यलय में स्पीड पोस्ट के जरिए एक धमकी भरा पत्र मिला. इस पत्र में अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह धमकी भरा पत्र हैदराबाद से जावेद नाम के एक व्यक्ति द्वारा गया भेजा गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में नवनीत राणा के निजी सचिव मंगेश कोकाटे ने तुरंत राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद अमरावती क्राइम ब्रांच की टीम नवनीत राणा के घर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धमकी देने वाले आरोपी जावेद की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह पत्र किस मकसद से भेजा गया है. बता दें कि नवनीत राणा को पहले भी कई बार इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं.

2024 में झेलनी पड़ी चुनावी हार

बता दें कि नवनीत राणा पहली बार 2019 लोकसभा चुनाव में अमरावती की अनुसूचित आरक्षित सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सांसद चुनी गई थीं. बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अमरावती से मैदान में उतारा था लेकिन कांग्रेस के बलवंत बसवंत वानखड़े से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 October 2025 - 3:44 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दाऊद इब्राहिम पर दिए बयान पर ममता कुलकर्णी की सफाई- बोलीं, “मेरी बात विक्की गोस्वामी के लिए थी”

दाऊद इब्राहिम पर दिए बयान पर ममता कुलकर्णी की सफाई- बोलीं, “मेरी बात विक्की गोस्वामी के लिए थी”

30 October 2025 - 2:04 PM
Photo of आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

29 October 2025 - 3:29 PM
Photo of हैदराबाद-बेंगलुरु वोल्वो बस में आग : 20 की मौत, बचे यात्रियों ने सुनाई पूरी दास्तां

हैदराबाद-बेंगलुरु वोल्वो बस में आग : 20 की मौत, बचे यात्रियों ने सुनाई पूरी दास्तां

24 October 2025 - 3:22 PM
Photo of बेंगलुरु-हैदराबाद हाईवे पर भीषण बस हादसा : बाइक से टकराने के बाद आग, 12 लोगों की मौत

बेंगलुरु-हैदराबाद हाईवे पर भीषण बस हादसा : बाइक से टकराने के बाद आग, 12 लोगों की मौत

24 October 2025 - 9:38 AM
Photo of उद्धव-राज ठाकरे की चौथी मुलाकात, महाराष्ट्र में गठबंधन की अटकलें जारी

उद्धव-राज ठाकरे की चौथी मुलाकात, महाराष्ट्र में गठबंधन की अटकलें जारी

23 October 2025 - 9:53 AM
Photo of शिमला और लेह में देर रात भूकंप के झटके, पड़ोसी देशों में भी धरती हिली

शिमला और लेह में देर रात भूकंप के झटके, पड़ोसी देशों में भी धरती हिली

22 October 2025 - 1:29 PM
Photo of नवी मुंबई के वाशी इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, सो रहे चार लोग जिंदा जले

नवी मुंबई के वाशी इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, सो रहे चार लोग जिंदा जले

21 October 2025 - 10:48 AM
Photo of हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता असरानी का निधन, ‘शोले’ और कई हिट फिल्मों में निभाए यादगार किरदार

हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता असरानी का निधन, ‘शोले’ और कई हिट फिल्मों में निभाए यादगार किरदार

21 October 2025 - 8:49 AM
Photo of गिरिराज सिंह के ‘नमक हराम’ बयान पर संजय राउत का तंज: ‘अब हिंदू भी वोट नहीं दे रहे’

गिरिराज सिंह के ‘नमक हराम’ बयान पर संजय राउत का तंज: ‘अब हिंदू भी वोट नहीं दे रहे’

19 October 2025 - 3:27 PM
Photo of दीपावली पर एकनाथ शिंदे का शुभकामना संदेश, किसानों और कर्मचारियों के लिए किया खास ऐलान

दीपावली पर एकनाथ शिंदे का शुभकामना संदेश, किसानों और कर्मचारियों के लिए किया खास ऐलान

19 October 2025 - 2:02 PM
Back to top button