Navneet Rana : महाराष्ट्र की बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को जान से मारने और गैंगरेप की धमकी दी गई है. बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम उनके कार्यलय में स्पीड पोस्ट के जरिए एक धमकी भरा पत्र मिला. इस पत्र में अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह धमकी भरा पत्र हैदराबाद से जावेद नाम के एक व्यक्ति द्वारा गया भेजा गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में नवनीत राणा के निजी सचिव मंगेश कोकाटे ने तुरंत राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद अमरावती क्राइम ब्रांच की टीम नवनीत राणा के घर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धमकी देने वाले आरोपी जावेद की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह पत्र किस मकसद से भेजा गया है. बता दें कि नवनीत राणा को पहले भी कई बार इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं.

2024 में झेलनी पड़ी चुनावी हार

बता दें कि नवनीत राणा पहली बार 2019 लोकसभा चुनाव में अमरावती की अनुसूचित आरक्षित सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सांसद चुनी गई थीं. बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अमरावती से मैदान में उतारा था लेकिन कांग्रेस के बलवंत बसवंत वानखड़े से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

