मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घातक हमला, दो जवान शहीद, कई घायल

Ajay Yadav20 September 2025 - 8:01 AM
2 minutes read
Manipur Attack on Assam Rifles :
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घातक हमला, दो जवान शहीद, कई घायल

फटाफट पढ़ें

  • असम राइफल्स के काफिले पर हमला
  • दो जवान शहीद हुए, तीन अन्य घायल हुए
  • हमलावर सफेद वैन से मौके से फरार हुए
  • राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री ने निंदा की
  • साजिश और सुरक्षा चूक की जांच जारी है

Manipur Attack on Assam Rifles : मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार शाम को असम राइफल्स के एक वाहन पर आतंकियों ने हमला कर दिया. इस हमले में दो जवान शहीद हो गए, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. यह घटना नांबोल सबल लेइकाई क्षेत्र में करीब शाम 6 बजे उस समय हुई, जब जवानों का वाहन इंफाल से बिष्णुपुर की ओर जा रहा था. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हुए आतंकी हमले में असम राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए, जिनमें एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (JCO) एक अन्य जवान शामिल हैं. वहीं, दो अन्य जवान घायल हुए हैं. यह हमला एक व्यस्त सड़क पर उस समय हुआ जब जवानों का वाहन वहां से गुजर रहा था. हमला करने के बाद आतंकी एक सफेद वैन में सवार होकर फरार हो गए. जवानों ने स्थिति को संभालते हुए संयम के साथ जवाबी कार्रवाई की, ताकि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे. हमलावरों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

राज्यपाल ने जताई गहरी संवेदना

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इस हमले की कड़ी निंदा की. राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि असम राइफल्स के दो बहादुर जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए. राज्यपाल ने शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि ऐसे घिनौने हमलों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा, ‘हमारे 33 असम राइफल्स के बहादुर जवानों पर हुआ हमला बेहद दुखद है. दो जवानों की शहादत और अन्य के घायल होने की खबर से गहरा दुख हुआ है. शहीदों का साहस और बलिदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.’ ऐसा माना जा रहा है कि यह हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है. साथ ही जांच इस दिशा में भी की जा रही है कि क्या असम राइफल्स के काफिले के मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही हुई थी.

