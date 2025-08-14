Other Statesबड़ी ख़बर

‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

14 August 2025
Farooq Abdullah On Cloudburst : किश्तवाड़ में बादल फटा, वहां तबाही का मंजर सामने आ रहा है. राहत और बचाव कार्य जारी है. इसी पर नेताओं का बयान आ रहा है. इसी क्रम में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि वे ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लें. पहाड़ी इलाकों में यह बहुत आम हो गया है.

उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए कोई न कोई तरीका तो निकालना ही होगा, इसलिए मैं उनसे इस दुख की घड़ी में यह सोचने की अपील करता हूं कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है.

प्रभावितों को हर संभव सहायता

एलजी मनोज सिन्हा ने अपने एक्स पर लिखा, चशोती, किश्तवाड़ में बादल फटने से व्यथित हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. सिविल, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों को बचाव एवं राहत अभियान को तेज करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए.

