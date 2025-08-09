Other States

कुलगाम में नौवें दिन भी मुठभेड़ जारी, अब तक दो जवान शहीद, एक आतंकी ढेर

Ajay Yadav9 August 2025 - 9:31 AM
1 minute read
Kulgam Encounter :
कुलगाम में नौवें दिन भी मुठभेड़ जारी, अब तक दो जवान शहीद, एक आतंकी ढेर

फटाफट पढ़ें

  • कुलगाम मुठभेड़ आज नौवें दिन भी जारी है
  • अब तक दो जवान शहीद और दस घायल हुए हैं
  • एक आतंकी का शव बरामद किया गया है
  • तीन या उससे ज्यादा आतंकी अब भी छिपे हैं
  • यह अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन बन गया है

Kulgam Encounter : अब तक मुठभेड़ में एक आतंकी का शव बरामद किया गया है, जबकि इस अभियान में दो जवान शहीद हो चुके हैं और दस अन्य घायल हुए हैं. सूत्रों के अनुसार, घने जंगल और प्राकृतिक गुफाओं जैसे दुर्गम ठिकानों का फायदा उठाकर कम से कम तीन या उससे अधिक आतंकी अब भी छिपे हो सकते हैं. यह मुठभेड़ अब तक के सबसे लंबे चल रहे आतंक विरोधी अभियानों में से एक बन गई है.

जंगलों में आतंकी छिपे होने की आशंका

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम के अखाल क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का आज नौवां दिन है. बीती रात इलाके में तेज धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी. इस दौरान सेना के दो जवान शहीद हो गए, जबकि पिछली रात की गोलीबारी में दो अन्य जवान घायल हुए हैं.

ख़बर अपडेट की जा रहीं है

