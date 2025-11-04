फटाफट पढ़ें

मणिपुर में सेना-आतंकी मुठभेड़ हुई

यूकेएनए के चार उग्रवादी ढेर हुए

खुफिया इनपुट पर चला अभियान

आतंकियों ने पहले फायरिंग की

सर्च ऑपरेशन अब भी जारी

Manipur : मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर पश्चिम स्थित खनपी गांव में सोमवार तड़के सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) के चार उग्रवादी ढेर हो गए.

रक्षा सूत्रों के मुताबकि, यह अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था. कार्रवाई के दौरान आतंकियों ने अचानक सेना पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की.

आसपास के इलाकों में सर्च अभियान जारी

बता दें कि यूकेएनए एक गैर-एसओओ उग्रवादी संगठन है. हाल ही में इस संगठन ने कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था, जिनमें गांव के मुखिया की हत्या, स्थानीय लोगों को धमकाना और इलाके की शांति भंग करने की कोशिशें शामिल थी, इन्हीं घटनाओं के बाद सेना ने यह कार्रवाई की.

सेना और असम राइफल्स ने अपने बयान में कहा है कि यह अभियान क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. फिलहाल आसपास के इलाकों में सर्च अभियान अभी जारी है.

