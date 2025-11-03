विदेश

अफगानिस्तान में फिर हिली धरती, काबुल में महसूस हुए भूकंप के झटके

अफगानिस्तान में फिर हिली धरती, काबुल में महसूस हुए भूकंप के झटके

Afghanistan Earthquake : अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. राजधानी काबुल और आसपास के इलाकों में सुबह हल्के झटके दर्ज किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 6:09 बजे आया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई, जबकि इसका केंद्र करीब 80 किलोमीटर गहराई में स्थित था. फिलहाल, किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है.

बार-बार कांपी अफगानिस्तान की धरती

अफगानिस्तान में पिछले कुछ महीनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे है. 21 अक्टूबर की सुबह 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था. इससे पहले 17 अक्टूबर को देश के उत्तरी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था. वहीं, एक सितंबर को आए 6.0 तीव्रता का भूकंप में 14 लोगों की मौत हो गई थी. उस समय भूकंप का केंद्र जालालाबाद से 27 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था.

सक्रिय है हिंदू कुश क्षेत्र

बता दें कि अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र भूगर्भीय रूप से बेहद सक्रिय जोन में स्थित है. यहां भारतीय प्लेट और यूरोएशियन प्लेट के लगातरा टकराव के कारण भूकंप आते रहते हैं. पिछले दस सालों में 300 किलोमीटर के दायरे में 6.0 से अधिक तीव्रता वाले 10 भूकंप दर्ज किए गए हैं. वर्ष 2015 में 7.5 तीव्रता वाला घातक भूकंप आया था. 2023 में 6.3 तीव्रता वाला भूकंप आया था जिसमें 1,500 लोगों की मौत हो गई थी.

जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी के अंदर कुल सात टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं. जब ये प्लेट्स फॉल्ट लाइनों पर आपस में टकराती या खिसकती हैं, तो घर्षण के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है. यही कारण है कि धरती पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं.

