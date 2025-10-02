Punjab

नशा तस्कर जग्गू के भगवानपुरिया गैंग से जुड़े तस्कर को 4.7 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया

Ajay Yadav2 October 2025 - 2:39 PM
2 minutes read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई
  • आरोपी का संबंध जेल में बंद गैंगस्टर से है
  • मोबाइल फोन जब्त कर साक्ष्य जुटाए गए
  • आगे और गिरफ्तारी की संभावना जताई गई
  • केस एसएसओसी थाना अमृतसर में दर्ज

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के अभियान के तहत सफलता प्राप्त करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) पटियाला ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है. यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान वंश कुमार, निवासी गांव दालम, बटाला के रूप में हुई है. डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार वंश कुमार दुबई-आधारित अमृतपाल सिंह, जो कि जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का करीबी सहयोगी है, के साथ निकटता से काम कर रहा था. उन्होंने बताया कि इस मामले में आपराधिक नेटवर्क की पूरी कड़ी का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है ताकि पूरे गठजोड़ को उजागर किया जा सके.

सूचना पर संदिग्ध वंश कुमार को मौके पर दबोचा

इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए एआईजी सीआई पटियाला डॉ. सिमरत कौर ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली थी कि संदिग्ध वंश कुमार ने तरनतारन से हेरोइन की खेप उठाई है और उसे जालंधर पहुंचाने जा रहा है. इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीआई पटियाला की पुलिस टीमों ने उसे घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया और उसके कब्जे से हेरोइन बरामद की गई, साथ ही उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया.

अमृतपाल पर दर्ज हैं तीन आपराधिक मामले

उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार वंश, अमृतपाल सिंह के निर्देशों पर काम कर रहा था, उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह पर पहले से ही तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की धारा 302 शामिल हैं. आगे यह भी बताया गया कि स्थानीय अदालत ने अमृतपाल को एक मामले में भगोड़ा घोषित किया हुआ है.

खेप प्राप्तकर्ताओं की पहचान जारी

एआईजी ने कहा कि सप्लाई चेन का पता लगाने और जालंधर में खेप प्राप्त करने वालों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है, उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां व बरामदगियां होने की संभावना है. इस संबंध में केस स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) थाना, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत एफआईआर नंबर 54 दिनांक 30 सितम्बर 2025 दर्ज की गई है.

