फटाफट पढ़ें
- भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद बढ़ा, ट्रंप ने वार्ता रोकी
- ट्रंप ने 25% टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की
- पीएम मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा का वादा किया
- अमेरिका ने कृषि-डेयरी क्षेत्र में मांग की, भारत ने मना किया
- ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन की बात की
Donald Trump : भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रहा विवाद और गहराता जा रहा है. इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान हालात में भारत के साथ व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी. गुरुवार को वाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने ट्रंप से सवाल पूछा कि क्या वे भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के बाद व्यापार वार्ता आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल के जवाब में कहा- नहीं. ट्रंप ने कहा, ”जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते, तब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता संभव नहीं है.
भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी
गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदता है, इसलिए उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा. इसके कुछ दिनों बाद, 6 अगस्त को ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. जिसके बाद भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया कुल टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की भी बात कही है.
पीएम मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा का वादा किया
अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत अपने किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा. गुरुवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का कल्याण भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है, उन्होंने कहा कि भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों पर कभी आंच नहीं आने देगा. पीएम मोदी ने सम्मेलन में यह भी कहा, ”मुझे किसानों के हितों की रक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़े, तो मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं.
अमेरिका की कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश की मांग
बता दें कि अमेरिका, व्यापार वार्ता की शुरुआत से ही भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश करने की मांग कर रहा है. लेकिन भारत ने अमेरिका को पहले ही स्पष्ट शब्दों में कहा दिया था कि वो कृषि और डेयरी सेक्टर के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे. भारत ने अमेरिका को पहले ही साफ कर दिया था कि वो कृषि और डेयरी क्षेत्र में उन्हें कोई रियायत नहीं देगा.
यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप