राष्ट्रीय

टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

Ajay Yadav8 August 2025 - 8:12 AM
2 minutes read
Donald Trump :
टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से किया इनकार

फटाफट पढ़ें

  • भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद बढ़ा, ट्रंप ने वार्ता रोकी
  • ट्रंप ने 25% टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की
  • पीएम मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा का वादा किया
  • अमेरिका ने कृषि-डेयरी क्षेत्र में मांग की, भारत ने मना किया
  • ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन की बात की

Donald Trump : भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रहा विवाद और गहराता जा रहा है. इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान हालात में भारत के साथ व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी. गुरुवार को वाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने ट्रंप से सवाल पूछा कि क्या वे भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के बाद व्यापार वार्ता आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल के जवाब में कहा- नहीं. ट्रंप ने कहा, ”जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते, तब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता संभव नहीं है.

भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी

गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदता है, इसलिए उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा. इसके कुछ दिनों बाद, 6 अगस्त को ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. जिसके बाद भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया कुल टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की भी बात कही है.

पीएम मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा का वादा किया

अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत अपने किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा. गुरुवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का कल्याण भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है, उन्होंने कहा कि भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों पर कभी आंच नहीं आने देगा. पीएम मोदी ने सम्मेलन में यह भी कहा, ”मुझे किसानों के हितों की रक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़े, तो मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं.

अमेरिका की कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश की मांग

बता दें कि अमेरिका, व्यापार वार्ता की शुरुआत से ही भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश करने की मांग कर रहा है. लेकिन भारत ने अमेरिका को पहले ही स्पष्ट शब्दों में कहा दिया था कि वो कृषि और डेयरी सेक्टर के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे. भारत ने अमेरिका को पहले ही साफ कर दिया था कि वो कृषि और डेयरी क्षेत्र में उन्हें कोई रियायत नहीं देगा.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 August 2025 - 8:12 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

7 August 2025 - 5:27 PM
Photo of अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगाए 50% टैरिफ, शशि थरूर का ट्रंप पर हमला

अमेरिका हमें धमका नहीं सकता, भारत भी लगाए 50% टैरिफ, शशि थरूर का ट्रंप पर हमला

7 August 2025 - 4:00 PM
Photo of अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

7 August 2025 - 2:13 PM
Photo of किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

किसानों के हितों से भारत समझौता नहीं करेगा”, पीएम मोदी ने डोनाल्‍ड ट्रंप को दिया सीधा जवाब

7 August 2025 - 10:37 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस

5 August 2025 - 3:16 PM
Photo of अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लोन घोटाले में पूछताछ, रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसरों पर भी शिकंजा

अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लोन घोटाले में पूछताछ, रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसरों पर भी शिकंजा

5 August 2025 - 1:53 PM
Photo of राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

5 August 2025 - 1:04 PM
Photo of NDA संसदीय दल की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का अभिनंदन, पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

NDA संसदीय दल की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का अभिनंदन, पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

5 August 2025 - 12:19 PM
Photo of अमेरिका के टैरिफ फैसले से भारत पर दबाव, विकास दर और जीडीपी को झटका

अमेरिका के टैरिफ फैसले से भारत पर दबाव, विकास दर और जीडीपी को झटका

5 August 2025 - 8:45 AM
Photo of कमल हासन का सनातन धर्म पर बड़ा हमला: कहा ‘तानाशाही से आजादी चाहिए तो छोड़ो ये विचारधारा’

कमल हासन का सनातन धर्म पर बड़ा हमला: कहा ‘तानाशाही से आजादी चाहिए तो छोड़ो ये विचारधारा’

4 August 2025 - 3:18 PM
Back to top button