राष्ट्रीय

उदयपुर की ग्रैंड वेडिंग में शामिल होंगे ट्रंप के बेटे, 40 देशों के खास मेहमानों का भारत में आगमन

Shanti Kumari20 November 2025 - 4:05 PM
1 minute read
New Delhi : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गुरुवार को आगरा पहुंचेंगे. आगरा में वह सबसे पहले ताजमहल का दर्शन करेंगे. इसके बाद ट्रंप जूनियर राजस्थान के उदयपुर जाएंगे, जहां एक भारतीय-अमेरिकी जोड़े की भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होंगे. यह उनका भारत का दूसरा दौरा है. इससे पहले फरवरी 2018 में वे दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता आए थे. इस बार उनके साथ 40 देशों से 126 खास मेहमान भी भारत आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप जूनियर अपने निजी विमान से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर उतरेंगे.

शादी समारोह का स्थान और दिनांक

21 और 22 नवंबर को उदयपुर के झील पिचोला पर स्थित जग मंदिर पैलेस में एक भव्य शादी समारोह आयोजित किया जाएगा. यह जगह अपनी शानदार शाही वास्तुकला और खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है. शादी में कई बड़े भारतीय राजनेता और फिल्मी सितारे भी शामिल होने वाले हैं, इसलिए उदयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की टीम पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी है और सुरक्षा का जायजा ले रही है. इस व्यवस्था के लिए लगभग 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें एसीपी और एडीसी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं.

उदयपुर में भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उदयपुर के ‘द लीला पैलेस होटल’ में ठहरेंगे. उदयपुर अपनी संस्कृति, झीलों और शाही महलों के कारण भारत के सबसे खूबसूरत वेडिंग डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है. यहां पहले भी कई बड़े सितारों की शादी या प्री-वेडिंग सेरेमनी हो चुकी है, जिनमें प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास, रवीना टंडन, नील नितिन मुकेश और हार्दिक पांड्या जैसे नाम शामिल हैं. अब उदयपुर फिर से एक हाई-प्रोफाइल शादी के चलते सुर्खियों में है और अमेरिकी राष्ट्रपति के बड़े बेटे सहित कई सेलिब्रिटी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है.

