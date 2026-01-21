Donald Trump Aircraft : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प स्विट्ज़रलैंड के दावोस जा रहे थे, लेकिन उनके विमान में टेकऑफ के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी आ गई। जिस कारण ट्रंप का विमान वॉशिंगटन लौट आया।

विमान को लौटाने का लिया फैसला

जानकारी के मुताबिक टेकऑफ के बाद क्रू को विमान में एक मामूली इलेक्ट्रिकल खराबी का पता चला। जिसके बाद अत्यधिक सावधानी बरतते हुए विमान को वापस लौटाने का निर्णय लिया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कोई गंभीर आपात स्थिति नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होने के कारण जोखिम नहीं लिया गया।

ट्रंप को दूसरे प्लेन से किया रवाना

हालांकि कुछ देर बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे प्लेन से रवाना किया गया। बता दें कि ट्रंप आज स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में शामिल होने वाले हैं। वह बुधवार शाम करीब 7 बजे ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने के एजेंडे को संबोधित करेंगे।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देंगे भाषण

डोनाल्ड ट्रंप को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026 में मुख्य भाषण देना है। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। खास तौर पर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों से यूरोप के कई देश चिंतित हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप के शीर्ष नेता इस सम्मेलन को एक डिप्लोमैटिक मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस मंच के जरिए हालात खराब होने से पहले आपसी मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की जाए।

भारत के बड़े नेताओं को किया आमंत्रित

डोनाल्ड ट्रम्प WEF में भाषण देने के बाद एक खास उच्चस्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी भी करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत के 7 बड़े कारोबारी नेताओं को आमंत्रित किया गया है।

