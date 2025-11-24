मनोरंजनराष्ट्रीय

अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: श्मशान घाट पहुंचे सलमान खान, करण जौहर का इमोशनल पोस्ट

Dharmendra passes away

Dharmendra Passes Away : बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में वे अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे, धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच और उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां से थोड़ा रिकवर होने के बाद उन्हें घर पर लाया गया था। वहीं आज उनकी मौत की खबर सुनकर पूरा बॉलीवुड जगत सदमे में हैं और उनको आखिरी विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंच रहे हैं। इस दौरान सलमान खान भी मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पहुंच चुके हैं।

करण जौहर ने इंस्टा पोस्ट में लिखा कि-

बॉलीवुड की इस दुखद स्थिति में डायरेक्टर करण जौहर ने भी धर्मेंद्र के प्रति अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, यह एक युग का अंत है। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था… उनके पास सभी के लिए केवल अपार प्यार और सकारात्मकता थी। उनका आशीर्वाद, उनका आलिंगन और उनकी अविश्वसनीय गर्मजोशी शब्दों से कहीं अधिक याद आएगी। आज हमारी इंडस्ट्री में खालीपन है। एक ऐसी जगह जिसे कोई भी कभी नहीं भर सकता। हमेशा एकमात्र धर्मजी रहेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं सर। हम आपको बहुत याद करेंगे। आज स्वर्ग धन्य है। आपके साथ काम करना हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा, और मेरा दिल सम्मान, श्रद्धा और प्यार के साथ कहता है… अभी ना जाओ छोड़के… के दिल अभी भरा नहीं… ओम शांति।

घर पर ही चल रहा था इलाज

बता दें कि बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का इलाज उनके जुहू स्थित घर पर ही चल रहा था। उनके घर के परिसर के अंदर एक एंबुलेंस को प्रवेश करते देखा गया। इस बीच आज दोपहर उनके बंगले ‘सनी विला’ में अचानक से गहमा गहमी बढ़ गई। जिससे इलाके में हलचल मच गई है। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र बंगले के बाहर बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी है।

बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली में हुआ था।  उन्होंने 1958 में फिल्मफेयर टैलेंट हंट जीतकर फिल्मों में कदम रखा था औक 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। 1960–70 के दशक में वे रोमांटिक और एक्शन हीरो दोनों रूपों में बड़े स्टार बने और फिर वे  बॉलीवुड के ही मैन के नाम से फेमस हो गए थे।

धर्मेद्र का परिवार श्मशान घाट पहुंचा

धर्मेंद्र के घर से एंबुलेंस समेत कई गाड़ियां विले पार्ले के श्मशान घाट पहुंच गई हैं। सफेद कपड़ों में ईशा देओल और हेमा मालिनी भी अपनी गाड़ी से श्मशान घांट पहुंची हैं। उनकी गाड़ी के अलावा भी कई और करीबियों की गाड़ियों को श्मशान घाट में देखा गया है। सनी देओल और बॉबी देओल भी श्मशान घाट पहुंच गए हैं. हालांकि परिवार ने अब धर्मेंद्र के निधन की पुष्ट नहीं की है।

बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र

धर्मेंद्र लंबे समय से अस्वस्थ थे, और पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती थे। ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अपने शानदार फिल्मी करियर के साथ-साथ राजनीति में भी हाथ आजमाया था। लेकिन वहां का सफर उनकी फिल्मों जितना सफल नहीं रहा।

घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई

धर्मेंद्र के घर के बाहर पुलिस के अलावा, लगभग 50 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की टीम भी मौजूद है। घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कई परिवार वाले भी धर्मेंद्र के घर जाते हुए देखे गए हैं।

यह भी पढ़ें धर्मेंद्र का राजस्थान से गहरा नाता : बीकानेर से शुरू हुई थी सियासी कहानी

