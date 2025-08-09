Delhi NCRराज्य

दिल्ली में बारिश के बीच मौत का मंजर: दीवार गिरने से 7 की दर्दनाक मौत, बच्चे भी शामिल!

Anup Tiwari9 August 2025 - 4:23 PM
2 minutes read
Delhi rain Tragedy
दिल्ली के जैतपुर में बारिश में दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत।

Delhi rain Tragedy : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जैतपुर इलाके में शनिवार को भारी बारिश के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक पुरानी इमारत की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई. मरने वालो में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं. हादसे के फौरन बाद घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, यह घटना एक पुरानी झुग्गी बस्ती में हुई, जहां ज्यादातर कबाड़ी वालों का रहन सहन है. भारी बारिश के चलते एक घर की दीवार अचानक गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोग मलबे में दब गए. जैसे ही ये हादसा हुआ तो स्थानीय लोग में हाहाकार मच गया. जिसके बाद लोग बिना समय गंवाए आगे आए और मलबा हटाना शुरू कर दिया. उनकी कोशिश से कई लोगों को बाहर भी निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल में हुई मौतें

बता दें कि बचाए गए लोगों को सफदरजंग अस्पताल और एम्स में भर्ती कराया गया है. सफदरजंग अस्पताल में इलाज के चलते 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एम्स रेफर किया जा चुका है. कुल 8 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई और एक का इलाज अभी भी जारी है.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

साउथ दिल्ली डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के बाद झुग्गी को खाली करा दिया गया है, ताकि आगे कोई ऐसा हादसा न हो. पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन मलबे में दबने से लगी गंभीर चोटों के कारण अधिकांश लोगों को बचाया नहीं जा सका.

बरसात में बढ़ा खतरा

गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव और मकानों को नुकसान की खबरें सामने आई हैं. इस तरह के हादसे इस बात की चेतावनी देते हैं कि पुराने और जर्जर मकानों में रहना बरसात के मौसम में बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. यह दुखद घटना न केवल परिवारों के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक गहरी चोट है. फिलहाल प्रशासन ने राहत और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है….

