राजभर का अखिलेश पर जुबानी हमला

सपा को ABCD भी नहीं आती: राजभर

रमाशंकर को लेकर लोडर-लीडर का तंज

सपा राज में शिक्षा और संस्कृति को नुकसान

2015 में 3.45 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है.

उत्तर प्रदेश के बलिया के रसड़ा स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला. ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर सपा के लोगों को इतनी ही ABCD आती होती तो वे सत्ता से बाहर नहीं होते. उन्होंने यह भी कहा कि सपा के शासन में कौन सी एबीसीडी पढ़ाई जाती थी.

सपा सांसद लोडर, हम लीडर हैं

जब मीडिया ने ओमप्रकाश राजभर से सवाल किया कि अखिलेश यादव ने ओमप्रकाश राजभर के मुकाबले सपा सांसद रमाशंकर राजभर को आगे किया है, तो इस पर ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि, एक लोडर होता है जो अपने मालिक की मर्जी से काम करता है, एक लीडर होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है.

सपा 2027 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए

राजभर ने कहा, हमारी पार्टी में हर जाति धर्म के लोग है, और यहां हर किसी को बोलने की आजादी है. सपा में अगर कोई मर्द है तो खुलकर कहे कि 2027 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे. उन्होंने कहा, 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सामाजिक न्याय समिति या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है. लेकिन अगर कोई इस पर बोलता है तो अखिलेश यादव उसकी जुबान काट लेंगे. सपा ने कुछ पाले-पोसे लोग रखे हैं, जो अब इधर- उधर भौंक रहे हैं.

सपा सरकार में स्कूल घोटालों के अड्डे बने

सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, ‘जब आप सत्ता में थे, तब सरकारी स्कूल बच्चों की पढ़ाई का नहीं, नकल माफिया और भर्ती घोटाले के अड्डे बन गए थे. टूटी दिवारें, गिरी छते और गंदी टॉयलेट ये उस दौर का असली चेहरा था.

सपा सरकार में शिक्षा का पतन

ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि, अखिलेश यादव ने अपने पांच साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा स्कूल नहीं बनाया जो आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन सके, आज हालात बदल चुके है. बच्चों के लिए स्कूल में कई तरह की सुविधाएं विकसित की गई है. उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सपा के शासन में शिक्षा का पतन हुआ है. साल 2015 के अखबार इसके गवाह हैं कि सपा सरकार में 3.45 करोड़ बच्चे स्कूल से दूर थे. न सिर्फ शिक्षा, बल्कि उस दौर में हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी नुकसान पहुंचाया गया.

