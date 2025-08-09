Uttar Pradesh

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, जानें क्या कहा

Ajay Yadav9 August 2025 - 12:26 PM
2 minutes read
UP News :
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, जानें क्या कहा

फटाफट पढ़ें

  • राजभर का अखिलेश पर जुबानी हमला
  • सपा को ABCD भी नहीं आती: राजभर
  • रमाशंकर को लेकर लोडर-लीडर का तंज
  • सपा राज में शिक्षा और संस्कृति को नुकसान
  • 2015 में 3.45 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है.

उत्तर प्रदेश के बलिया के रसड़ा स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला. ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर सपा के लोगों को इतनी ही ABCD आती होती तो वे सत्ता से बाहर नहीं होते. उन्होंने यह भी कहा कि सपा के शासन में कौन सी एबीसीडी पढ़ाई जाती थी.

सपा सांसद लोडर, हम लीडर हैं

जब मीडिया ने ओमप्रकाश राजभर से सवाल किया कि अखिलेश यादव ने ओमप्रकाश राजभर के मुकाबले सपा सांसद रमाशंकर राजभर को आगे किया है, तो इस पर ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि, एक लोडर होता है जो अपने मालिक की मर्जी से काम करता है, एक लीडर होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है.

सपा 2027 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए

राजभर ने कहा, हमारी पार्टी में हर जाति धर्म के लोग है, और यहां हर किसी को बोलने की आजादी है. सपा में अगर कोई मर्द है तो खुलकर कहे कि 2027 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे. उन्होंने कहा, 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सामाजिक न्याय समिति या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है. लेकिन अगर कोई इस पर बोलता है तो अखिलेश यादव उसकी जुबान काट लेंगे. सपा ने कुछ पाले-पोसे लोग रखे हैं, जो अब इधर- उधर भौंक रहे हैं.

सपा सरकार में स्कूल घोटालों के अड्डे बने

सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, ‘जब आप सत्ता में थे, तब सरकारी स्कूल बच्चों की पढ़ाई का नहीं, नकल माफिया और भर्ती घोटाले के अड्डे बन गए थे. टूटी दिवारें, गिरी छते और गंदी टॉयलेट ये उस दौर का असली चेहरा था.

सपा सरकार में शिक्षा का पतन

ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि, अखिलेश यादव ने अपने पांच साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा स्कूल नहीं बनाया जो आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन सके, आज हालात बदल चुके है. बच्चों के लिए स्कूल में कई तरह की सुविधाएं विकसित की गई है. उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सपा के शासन में शिक्षा का पतन हुआ है. साल 2015 के अखबार इसके गवाह हैं कि सपा सरकार में 3.45 करोड़ बच्चे स्कूल से दूर थे. न सिर्फ शिक्षा, बल्कि उस दौर में हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी नुकसान पहुंचाया गया.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 August 2025 - 12:26 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं

9 August 2025 - 8:25 AM
Photo of रक्षाबंधन: CM योगी आदित्यनाथ ने दिया सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश

रक्षाबंधन: CM योगी आदित्यनाथ ने दिया सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश

8 August 2025 - 7:37 PM
Photo of काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

8 August 2025 - 7:06 PM
Photo of जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

8 August 2025 - 1:40 PM
Photo of लखनऊ की युवती ने बनवाया सीएम योगी का टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

लखनऊ की युवती ने बनवाया सीएम योगी का टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

8 August 2025 - 9:47 AM
Photo of यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

8 August 2025 - 8:55 AM
Photo of प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झाारखंड का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झाारखंड का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

7 August 2025 - 3:16 PM
Photo of मुरादाबाद की सफलता ने पूरे यूपी में मचाया धमाल, जानिए कौन हैं इसके पीछे की असली ताकत?

मुरादाबाद की सफलता ने पूरे यूपी में मचाया धमाल, जानिए कौन हैं इसके पीछे की असली ताकत?

7 August 2025 - 12:36 PM
Photo of PM मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- ‘बीजेपी को 10 साल पहले सोचना …

PM मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- ‘बीजेपी को 10 साल पहले सोचना …

7 August 2025 - 11:51 AM
Photo of मिर्जापुर में 350 गांव बाढ़ की चपेट में, घरों का सामान बहा, प्रशासन से मदद की उम्मीद

मिर्जापुर में 350 गांव बाढ़ की चपेट में, घरों का सामान बहा, प्रशासन से मदद की उम्मीद

7 August 2025 - 9:56 AM
Back to top button