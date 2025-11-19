New Delhi : बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म “De De Pyaar De 2” सिनेमाघरों में तहलका मचा रहा है। सिनेमाघरों में पहले से कई फिल्मों के लगे होने के बावजूद यह फिल्म सुर्खियां बटोर रही है। अन्शुल शर्मा द्वारा डायरेक्ट की गई यह फिल्म 2019 की फिल्म De De Pyaar De का सीक्वल है।

अब तक की कमाई

इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई 12.25 करोड़ और 13.75 करोड़ रही। चौथे दिन सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म की ऑक्युपेंसी 9.96 प्रतिशत रही। इसके बावजूद इसकी कमाई 4.25 करोड़ रुपये हो गई। 5वें दिन 10:20 बजे तक 4.58 करोड़ रुपये कमाते हुए ‘दे दे प्यार दे 2’ ने टोटल 43.58 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। हालांकि आज यानी छठवें दिन का डेटा फाइनल नहीं है।

कहानी और केंद्र बिंदु

इस बार फिल्म की कहानी का फोकस सिर्फ प्रेम‑संघर्ष पर नहीं, बल्कि पारिवारिक स्वीकार्यता, उम्र गैप और माता-पिता के दृष्टिकोण की जटिलताओं पर है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि अशिश (अजय देवगन) और आयशा (रकुल प्रीत) कैसे अपने पहले रिश्ते को सुलझाते हैं। लेकिन अब चुनौती उनकी आगे बढ़ती है। आयशा के माता-पिता, जो “प्रोग्रेसिव” दिखते हैं, असल में उनके उम्र‑गैप वाले ब्वॉयफ्रेंड को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं।

