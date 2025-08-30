CM Yogi Varanasi Visit : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज वाराणसी दौरे पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. सबसे पहले वे जे.पी. मेहता इंटर कॉलेज परिसर में बने राहत शिविर पहुंचे, जहां बाढ़ प्रभावित परिवारों से उन्होंने सीधे संवाद किया. मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों का हालचाल पूछा और उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिविर में रह रहे हर व्यक्ति को भोजन, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाएं बिना किसी कमी के उपलब्ध कराई जाएं.

दुर्लभ पाण्डुलिपियों के संरक्षण का अवलोकन

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन का अवलोकन किया. यहां पर दुर्लभ पाण्डुलिपियों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इन अनमोल धरोहरों के महत्व पर जोर देते हुए अधिकारियों से कहा कि इस कार्य में तेजी लाई जाए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मिशन में हर संभव सहयोग करेगी.

भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे

वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने एक और ऐतिहासिक परियोजना का निरीक्षण किया. यह है भारत का पहला और दुनिया का तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे. लगभग 645 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह रोपवे ‘पर्वतमाला योजना’ के तहत तैयार किया जा रहा है. लगभग 4.2 किलोमीटर लंबे इस रोपवे से कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक का सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा. इसमें 220 ट्रॉली कार होंगी, जिनमें हर एक में 10 यात्री बैठ सकेंगे. इससे वाराणसी में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी.

मंदिर दर्शन और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण

वाराणसी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन-पूजन किया. इस अवसर पर श्रम मंत्री अनिल राजभर, मंत्री रविन्द्र जायसवाल, मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे. सीएम योगी का यह दौरा न केवल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का संदेश लेकर आया, बल्कि वाराणसी के विकास और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हुआ.

