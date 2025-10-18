राष्ट्रीय

चीन-भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स 9 नवंबर से शुरू, शंघाई-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरेंगे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान

Ajay Yadav18 October 2025 - 7:38 PM
2 minutes read
China Eastern Airlines :
चीन-भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स 9 नवंबर से शुरू, शंघाई-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरेंगे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान

फटाफट पढ़ें

  • चाइना ईस्टर्न 9 नवंबर से शंघाई-दिल्ली उड़ान
  • एयरबस A330-200, सप्ताह में तीन उड़ान
  • शंघाई से दिल्ली 12:50 बजे रवाना, 5:45 पहुंचे
  • दिल्ली से शंघाई 7:55 बजे रवाना, 4:10 पहुंचे
  • नई सेवा से चीन-भारत कनेक्टिविटी बढ़ेगी

China Eastern Airlines : चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवम्बर से चीन के शंघाई शहर और भारत की राजधानी नई दिल्ली के बीच दोतरफा उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है. यह उड़ान एयरबस A330-200 वाइड-बॉडी विमान से संचालित की जाएगी. कंपनी इस मार्ग पर हर बुधवार, शनिवार और रविवार को फ्लाइट्स उड़ाएंगी.

शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट से उड़ान संख्या MU563 दोपहर 12:50 बजे रवाना होगी और शाम 5:45 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगी. वापसी की उड़ान MU564 दिल्ली से शाम 7:55 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:10 बजे शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पहुंचेगी. (सभी समय स्थानीय हैं) इस मार्ग के टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है.

चीन-भारत कनेक्टिविटी और व्यापार सहयोग

यह नई सेवा चीन के शंघाई और भारत की राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाला एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हवाई मार्ग है. भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होने के कारण दिल्ली की चीन के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में गहरी साझेदारी है. इस उड़ान सेवा की बहाली से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने अपने चीन-भारत नेटवर्क को पूरी तरह से पुनर्स्थापित कर लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच जन-संपर्क, आर्थिक सहयोग और व्यापारिक संबंधों को नई गति मिलेगी.

आरामदायक केबिन और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी

इस मार्ग के लिए चुना गया एयरबस A330-200 विमान लंबी दूरी की उड़ानों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन और आरामदायक केबिन अनुभव प्रदान करता है. इसमें चाइना ईस्टर्न की उन्नत इन-फ्लाइट वाई-फाई सेवा भी उपलब्ध है, जिससे यात्री यात्रा के दौरान व्यावसायिक कार्यों, संदेशों और अन्य ऑनलाइन जरूरतों को सहजता से पूरा कर सकते हैं. साथ ही, चाइना ईस्टर्न के पुडोंग हब से सुगम कनेक्टिविटी के माध्यम से यात्री चीन के प्रमुख शहरों से दिल्ली तक आसानी से यात्रा कर सकते हैं, और यहां से अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप जैसे अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए भी सुविधाजनक उड़ान कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं.

