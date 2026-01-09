Visa को लेकर कनाडा सरकार ने बदले नियम, इन लोगों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें

Canada : कनाडा सरकार ने विदेशी नागरिकताओं के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। इस आदेश के तहत कनाडा में रह रहे प्रवासी अब अपने माता-पिता को स्पॉन्सर करके बुलाने में असमर्थ होंगे। कनाडा सरकार ने बुजुर्गों और दादा-दादी के स्पॉन्सर वीज़ा पर रोक लगा दी है, और साल 2026 के लिए नई अर्ज़ियां लेना भी बंद कर दिया गया है।

वीज़ा को लेकर सख्त हुए नियम

कनाडा में अपने वीज़ा और इमिग्रेशन को लेकर नियम सख्त होते जा रहे हैं, जिसका सीधा और गहरा असर भारतीयों, खासकर पंजाबियों पर पड़ रहा है। ओटावा सरकार ने 2026 के लिए बुजुर्गों, दादा-दादी और परिवारिक स्पॉन्सरशिप से जुड़ी इमिग्रेशन अर्ज़ियों के दरवाज़े बंद कर दिए हैं।

परिवार को बुलाने के लिए करना होगा लंबा इंतजार

इस नियम के लागू होने से जिन लोगों को यह उम्मीद थी कि वे स्पॉन्सर वीज़ा के जरिए अपने माता-पिता, दादा-दादी या किसी अन्य रिश्तेदार को कनाडा बुला सकेंगे, उन्हें अब लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम से पारिवारिक पुनर्मिलन की प्रक्रिया पर रोक लग गई है।

