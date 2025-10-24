Punjab

कैबिनेट मंत्रियों ने गोवा CM प्रमोद सावंत को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस समारोहों के लिए आमंत्रित किया

कैबिनेट मंत्रियों ने गोवा CM प्रमोद सावंत को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस समारोहों के लिए आमंत्रित किया

Punjab News : उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री संजीव अरोड़ा तथा कृषि और पशुपालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भेंट की और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत दिवस के अवसर पर होने वाले आगामी समारोहों के लिए औपचारिक आमंत्रण प्रदान किया.

इस बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्रियों ने नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिनकी धर्म की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए नि:स्वार्थ बलिदान की वजह से ‘हिंद की चादर’ के रूप में जाना जाता है, के प्रति अपनी गहरी श्रद्धांजलि और सम्मान व्यक्त किया.

गुरु तेग बहादर की शहादत का संदेश

कैबिनेट मंत्रियों संजीव अरोड़ा और गुरमीत सिंह खुड्डियां ने गोवा के मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण पत्र सौंपा, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे व्यापक स्मृति समारोहों की श्रृंखला का उल्लेख किया गया है. ये समारोह विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे, जो गुरु जी के जीवन, शिक्षाओं और अद्वितीय बलिदान से संबंधित हैं. कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि यह समारोह गुरु तेग बहादुर साहिब जी के मानवता और धर्म निरपेक्षता के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए आयोजित किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत केवल सिख इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए स्वतंत्रता, सहिष्णुता और न्याय का संदेश है.

