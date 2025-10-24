फटाफट पढ़ें

गोवा CM को शहादत दिवस का आमंत्रण

गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद

‘हिंद की चादर’ के रूप में सम्मान

मानवता और धर्म निरपेक्षता का संदेश

शहादत स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक

Punjab News : उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री संजीव अरोड़ा तथा कृषि और पशुपालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भेंट की और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत दिवस के अवसर पर होने वाले आगामी समारोहों के लिए औपचारिक आमंत्रण प्रदान किया.

इस बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्रियों ने नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिनकी धर्म की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए नि:स्वार्थ बलिदान की वजह से ‘हिंद की चादर’ के रूप में जाना जाता है, के प्रति अपनी गहरी श्रद्धांजलि और सम्मान व्यक्त किया.

गुरु तेग बहादर की शहादत का संदेश

कैबिनेट मंत्रियों संजीव अरोड़ा और गुरमीत सिंह खुड्डियां ने गोवा के मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण पत्र सौंपा, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे व्यापक स्मृति समारोहों की श्रृंखला का उल्लेख किया गया है. ये समारोह विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे, जो गुरु जी के जीवन, शिक्षाओं और अद्वितीय बलिदान से संबंधित हैं. कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि यह समारोह गुरु तेग बहादुर साहिब जी के मानवता और धर्म निरपेक्षता के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए आयोजित किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत केवल सिख इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए स्वतंत्रता, सहिष्णुता और न्याय का संदेश है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप