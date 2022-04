साल 2022 का पहला सूर्यग्रहण (Surya Grahan 2022 Date) 30 अप्रैल यानी आज लग रहा है। यह आंशिक सूर्यग्रहण है। ज्योतिषाचार्य पंडित योगेश अवस्थी के अनुसार, बैसाखी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ने वाले साल का पहला सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार आज रात 12 बजकर 15 मिनट से शुरू होगा जो 01 मई की सुबह 4 बजकर 07 मिनट तक रहेगा। भारत में इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिस कारण से भारत में इसका सूतक काल प्रभावी नहीं रहेगा।

सूर्य ग्रहण पर न करें ये काम (Surya Grahan Precautions)

सूर्य ग्रहण के दौरान ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं करने चाहिए। मानसिक थकान वाले कार्यो से भी दूरी रखें।

ग्रहण के दौरान अग्निकर्म और मशीनरी का प्रयोग ग्रहणकाल के दौरान वर्जित माना जाता है। चाकू और धारदार हथियारों का इस्तेमाल ना करें।

आसमान में होने वाली इस खगोलीय घटना को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि सूर्य की किरणें आखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

सूर्य ग्रहण को टेलीस्कोप से भी नहीं देखना चाहिए। इसे देखने के लिए विशेष रूप से बनाए गए चश्मों का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करना वर्जित माना गया है।

सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम आरंभ न करें और ना ही मांगलिक कार्य करें।

ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए. नाखून काटना, कंघी करना वर्जित माना ।

ग्रहण से पहले पके हुए भोजन में तुलसी का पत्ता या कुश डालकर रख दें।

सूर्य ग्रहण में क्या करें? (what to do during Surya Grahan)

जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य देव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, उन्हें ग्रहणकाल के दौरान सूर्य देव की शांति करनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान भजन-कीर्तन और जप के माध्यम से ईश्वर को याद करने की सलाह दी जाती है।

सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करना लाभकारी साबित होता है।

सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव की आराधना करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है।

ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें।

ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई करें।

घर में गंगाजल का छिड़काव करें।

ग्रहण के दौरान अपना मन धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और ईश्वर के प्रति लगाना चाहिए।

