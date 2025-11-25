Cyclone Alert : भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसम तंत्र तेजी से सक्रिय हो रहा है। विभाग के अनुसार, यह सिस्टम अगले कुछ दिनों में बड़े चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। फिलहाल मलेशिया और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास बने निम्न दबाव के क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक सक्रिय है।

साइक्लोनिक सिस्टम का ट्रैक और संभावित प्रभाव

मौसम विज्ञानियों के अनुमान के अनुसार, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद अगले 48 घंटों में यह दक्षिण बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान के रूप में तीव्र हो सकता है।

इसके अलावा, कोमोरिन क्षेत्र और आसपास ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिससे 25 नवंबर के आसपास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के पास एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। दक्षिण-पूर्व अरब सागर में भी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है।

चार राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

इन साइक्लोनिक सिस्टम के प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है।

तमिलनाडु: 25 से 27 नवंबर तक भारी बारिश, 28 से 30 नवंबर तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी।

केरल और माहे: 26 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना।

अंडमान-निकोबार: 25 से 29 नवंबर तेज बारिश, 26 से 28 नवंबर बहुत भारी वर्षा की संभावना।

तटीय आंध्र प्रदेश और यनम: 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश का अनुमान।

गरज-चमक और तेज हवाओं का खतरा

मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु में 24 से 28 नवंबर तक केरल और माहे में 24 से 26 नवंबर तक, और तटीय आंध्र प्रदेश में 27 और 28 नवंबर को आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।

अंडमान और निकोबार द्वीपों में छह दिनों तक तेज हवाओं के साथ गरज-चमक जारी रहेगी। हवाओं की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में 55-65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

मछुआरों के लिए चेतावनी

समुद्र में खराब मौसम के कारण मछुआरों को चेतावनी जारी की गई है।

दक्षिण अंडमान सागर: 27 नवंबर तक।

दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी: 25 से 28 नवंबर तक।

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, कोमोरिन, तमिलनाडु-पुदुचेरी-श्रीलंका तट: 29 नवंबर तक।

पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश तट: 27 से 30 नवंबर तक।

केरल तट, लक्षद्वीप और मालदीव: 27 नवंबर तक समुद्र में प्रवेश पर रोक।

समुद्र में पहले से मौजूद नावों और जहाजों को सुरक्षित तटों पर लौटने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश के मछुआरों को 28 नवंबर से पहले सुरक्षित वापसी अनिवार्य कर दी गई है।

उत्तर भारत में ठंड और घना कोहरा

दूसरी ओर, उत्तर-पश्चिमी राज्यों में सर्दी बढ़ रही है। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में 25 नवंबर की रात और सुबह घना कोहरा छाने की चेतावनी है।

कुल मिलाकर बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दाब क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। यह सिस्टम आने वाले दिनों में बड़े चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। दक्षिण भारत, अंडमान-निकोबार और तटीय आंध्र प्रदेश इसके प्रभाव में सबसे अधिक आएंगे। प्रशासन और जनता दोनों को सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। मौसम विभाग ने नियमित अपडेट को फॉलो करने की सलाह दी है।

